Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак назвал популизмом заявления об армии европейского образца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Армія inform".

По его словам, изменения нужны почти во всех сферах жизнедеятельности войск и прежде всего, следует "перестать украшать реальное положение дел".

"Должны отказаться от популизма про хорошо обученную, мобильную, европейского образца армию. Не надо жить иллюзиями, а критически относиться к действительности. А она такова, что к армии упомянутого образца нам следует пройти непростой путь. К сожалению, очереди в армию сейчас нет. Текучесть кадров большая. Размышляем над тем, как исправить ситуацию", - сказал он.

По его словам, укомплектованность армии в целом составляет более 90% от определенного законом количества, при этом есть проблемы с укомплектованностью отдельных частей.

Напомним, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), Украина в общем рейтинге стран по расходам на военные нужды поднялась на 4 позиции и заняла 39 место. В прошлом году расходы Украины на оборону составили 4,8 млрд долларов.

Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, сколько новых образцов военной техники получили Вооруженные силы в течение последнего времени. По словам Полторака, Вооруженные силы получили 120 новых образцов техники, которых ранее не было на вооружении украинских войск. Также Минобороны допустило к эксплуатации свыше 330 единиц вооружения и военной техники.