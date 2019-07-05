Начальник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак назвав популізмом заяви про армію європейського зразка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Армія inform".

За його словами, зміни потрібні майже у всіх сферах життєдіяльності військ і перш за все, слід "перестати прикрашати реальний стан справ".

"Маємо відмовитись від популізму про добре навчену, мобільну, європейського зразка армію. Не треба жити ілюзіями, а критично ставитись до дійсності. А вона така, що до армії згаданого взірця нам слід пройти непростий шлях.

На жаль, черги до війська нині немає. Плинність кадрів чимала. Міркуємо над тим, як виправити ситуацію", - сказав він.

За його словами, укомплектованість армії в цілому складає більше 90% від визначеної законом кількості, при цьому є проблеми з укомплектованістю окремих частин.

Нагадаємо, за даними Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (SIPRI), Україна в загальному рейтингу країн за видатками на військові потреби піднялася на 4 позиції і зайняла 39 місце. В минулому році витрати України на оборону склали 4,8 млрд доларів.

Міністр оборони України Степан Полторак розповів, скільки нових зразків військової техніки отримали Збройні сили протягом останнього часу. За словами Полторака, Збройні сили отримали 120 нових зразків техніки, яких раніше не було на озброєнні українських військ. Також Міноборони допустив до експлуатації понад 330 одиниць озброєння і військової техніки.