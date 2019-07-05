Фото: Руслан Хомчак (УНИАН)

Хомчак заявил, что изменения нужны почти во всех сферах жизнедеятельности войск

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак назвал популизмом заявления об армии европейского образца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Армія inform".

По его словам, изменения нужны почти во всех сферах жизнедеятельности войск и прежде всего, следует "перестать украшать реальное положение дел".

"Должны отказаться от популизма про хорошо обученную, мобильную, европейского образца армию. Не надо жить иллюзиями, а критически относиться к действительности. А она такова, что к армии упомянутого образца нам следует пройти непростой путь. К сожалению, очереди в армию сейчас нет. Текучесть кадров большая. Размышляем над тем, как исправить ситуацию", - сказал он.

По его словам, укомплектованность армии в целом составляет более 90% от определенного законом количества, при этом есть проблемы с укомплектованностью отдельных частей.

Напомним, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), Украина в общем рейтинге стран по расходам на военные нужды поднялась на 4 позиции и заняла 39 место. В прошлом году расходы Украины на оборону составили 4,8 млрд долларов.

Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, сколько новых образцов военной техники получили Вооруженные силы в течение последнего времени. По словам Полторака, Вооруженные силы получили 120 новых образцов техники, которых ранее не было на вооружении украинских войск. Также Минобороны допустило к эксплуатации свыше 330 единиц вооружения и военной техники.