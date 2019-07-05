ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Хомчак назвал популизмом заявления об армии европейского образца

Новости » Общество    05.07.2019 - 19:30
Хомчак назвал популизмом заявления об армии европейского образца
Фото: Руслан Хомчак (УНИАН)

Хомчак заявил, что изменения нужны почти во всех сферах жизнедеятельности войск

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак назвал популизмом заявления об армии европейского образца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Армія inform".

По его словам, изменения нужны почти во всех сферах жизнедеятельности войск и прежде всего, следует "перестать украшать реальное положение дел".

"Должны отказаться от популизма про хорошо обученную, мобильную, европейского образца армию. Не надо жить иллюзиями, а критически относиться к действительности. А она такова, что к армии упомянутого образца нам следует пройти непростой путь. К сожалению, очереди в армию сейчас нет. Текучесть кадров большая. Размышляем над тем, как исправить ситуацию", - сказал он.

По его словам, укомплектованность армии в целом составляет более 90% от определенного законом количества, при этом есть проблемы с укомплектованностью отдельных частей.

Напомним, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), Украина в общем рейтинге стран по расходам на военные нужды поднялась на 4 позиции и заняла 39 место. В прошлом году расходы Украины на оборону составили 4,8 млрд долларов.

Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, сколько новых образцов военной техники получили Вооруженные силы в течение последнего времени. По словам Полторака, Вооруженные силы получили 120 новых образцов техники, которых ранее не было на вооружении украинских войск. Также Минобороны допустило к эксплуатации свыше 330 единиц вооружения и военной техники.

Зеленский: мы обязаны параллельно заканчивать войну и восстанавливать Донбасс Хомчак обвинил Путина во лжи из-за заявлений по морякам
Новости Украины Донбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь