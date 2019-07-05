ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Хомчак назвав популізмом заяви про армію європейського зразка

Новини » Суспільство    05.07.2019 - 19:30
Хомчак назвав популізмом заяви про армію європейського зразка
Фото: Руслан Хомчак (УНІАН)

Хомчак заявив, що зміни потрібні майже у всіх сферах життєдіяльності військ

Начальник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак назвав популізмом заяви про армію європейського зразка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Армія inform".

За його словами, зміни потрібні майже у всіх сферах життєдіяльності військ і перш за все, слід "перестати прикрашати реальний стан справ".

"Маємо відмовитись від популізму про добре навчену, мобільну, європейського зразка армію. Не треба жити ілюзіями, а критично ставитись до дійсності. А вона така, що до армії згаданого взірця нам слід пройти непростий шлях. 
На жаль, черги до війська нині немає. Плинність кадрів чимала. Міркуємо над тим, як виправити ситуацію", - сказав він.

За його словами, укомплектованість армії в цілому складає більше 90% від визначеної законом кількості, при цьому є проблеми з укомплектованістю окремих частин.

Нагадаємо, за даними Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (SIPRI), Україна в загальному рейтингу країн за видатками на військові потреби піднялася на 4 позиції і зайняла 39 місце. В минулому році витрати України на оборону склали 4,8 млрд доларів.

Міністр оборони України Степан Полторак розповів, скільки нових зразків військової техніки отримали Збройні сили протягом останнього часу. За словами Полторака, Збройні сили отримали 120 нових зразків техніки, яких раніше не було на озброєнні українських військ. Також Міноборони допустив до експлуатації понад 330 одиниць озброєння і військової техніки.

Зеленський: ми зобов'язані паралельно закінчувати війну і відновлювати Донбас Хомчак звинуватив Путіна у брехні через заяви щодо моряків
Новини України Донбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся