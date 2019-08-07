Хомчак: с начала перемирия погибли 6 военнослужащих

С начала перемирия на Донбассе погибли 6 украинских военнослужащих. Об этом заявил начальник Генерального штаба Руслан Хомчак на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Он напомнил, что в зоне ООС с 21 июля было объявлено перемирие.

"ВСУ соблюдают перемирие, количество обстрелов, статистика снизилась. Обстрелы в основном несут неприцельный характер, противоположная сторона снизила количество (обстрелов, - ред.), но в районе Павлополя и Светлодарска имеют прицельный характер. С 21 июля погибли шестеро военнослужащих, ранены девять", - заявил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский, после проведения срочного заседания с силовиками, заявил, что позвонил Владимиру Путину из-за обстрелов на Донбассе.

РБК-Украина писало, что на Донбассе с начала суток 6 августа в районе проведенния операции Объединенных сил (ООС) боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, четверо военных погибли, еще один - получил ранение.

Кроме этого, секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что обстрел, унесший жизни четырех украинских военных под Павлополем, не останется без внимания. Также он отметил, что этот обстрел является грубым нарушением перемирия на Донбассе.