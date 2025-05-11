Холодно та дощі. Де буде найтепліше в Україні 11 травня

Погода у квітні 2025 року: екстремальні явища в Україні та світі

Квітень в Україні відзначився нестабільністю - фіксувалися різкі температурні коливання, рекорди як тепла, так і холоду, а подекуди навіть виникали смерчі.

Не менш драматичною була ситуація у світі: Китай постраждав від ураганів, Ірак накрили піщані бурі, а США зіткнулися з історичною льодовою бурею.

На додачу, у Європі та Україні різко зросла загроза пожеж - сприяли цьому дефіцит опадів, спека та сильний вітер.

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