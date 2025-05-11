Холодно и дожди. Где будет теплее всего в Украине 11 мая

Погода в апреле 2025 года: экстремальные явления в Украине и мире

Апрель в Украине отличился нестабильностью - фиксировались резкие температурные колебания, рекорды как тепла, так и холода, а иногда даже возникали смерчи.

Не менее драматичной была ситуация в мире: Китай пострадал от ураганов, Ирак накрыли песчаные бури, а США столкнулись с исторической ледовой бурей.

В дополнение, в Европе и Украине резко возросла угроза пожаров - способствовали этому дефицит осадков, жара и сильный ветер.

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