Холодно и дожди. Где будет теплее всего в Украине 11 мая

Сегодня, 11 мая, в Украине будет холодно, будет дождливо. При этом теплее всего будет лишь на востоке и юге, до 18°.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
В Украине будет облачно с прояснениями. Днем в Украине умеренные, в юго-восточной части местами небольшие дожди. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с.
Температура днем 9-14°, на юге и востоке страны 13-18°. На высокогорье Карпат умеренный мокрый снег; температура днем 1-4° тепла.
Облачно с прояснениями, дождь, дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с.
Температура по области днем 9-14°; в Киеве днем 12-14°.
Погода в Украине 11 мая (facebook.com/UkrHMC)
Апрель в Украине отличился нестабильностью - фиксировались резкие температурные колебания, рекорды как тепла, так и холода, а иногда даже возникали смерчи.
Не менее драматичной была ситуация в мире: Китай пострадал от ураганов, Ирак накрыли песчаные бури, а США столкнулись с исторической ледовой бурей.
В дополнение, в Европе и Украине резко возросла угроза пожаров - способствовали этому дефицит осадков, жара и сильный ветер.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.