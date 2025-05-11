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Холодно и дожди. Где будет теплее всего в Украине 11 мая

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 11 мая, в Украине будет холодно, будет дождливо. При этом теплее всего будет лишь на востоке и юге, до 18°.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

В Украине будет облачно с прояснениями. Днем в Украине умеренные, в юго-восточной части местами небольшие дожди. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с.

Температура днем 9-14°, на юге и востоке страны 13-18°. На высокогорье Карпат умеренный мокрый снег; температура днем 1-4° тепла.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, дождь, дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Температура по области днем 9-14°; в Киеве днем 12-14°.

Погода в Украине 11 мая (facebook.com/UkrHMC)

 

Погода в апреле 2025 года: экстремальные явления в Украине и мире

Апрель в Украине отличился нестабильностью - фиксировались резкие температурные колебания, рекорды как тепла, так и холода, а иногда даже возникали смерчи.

Не менее драматичной была ситуация в мире: Китай пострадал от ураганов, Ирак накрыли песчаные бури, а США столкнулись с исторической ледовой бурей.

В дополнение, в Европе и Украине резко возросла угроза пожаров - способствовали этому дефицит осадков, жара и сильный ветер.

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