Холодно та дощі. Де буде найтепліше в Україні 11 травня
Сьогодні, 11 травня, в Україні буде холодно, буде дощити. При цьому найтепліше буде лише на сході і півдні, до 18°.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
В Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень в Україні помірні, у південо-східній частині місцями невеликі дощі. Вітер північно-західний, західний 5-10 м/с.
Температура вдень 9-14°, на півдні та сході країни 13-18°. На високогір'ї Карпат помірний мокрий сніг; температура вдень 1-4° тепла.
Погода у Києві та області
Хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний 5-10 м/с.
Температура по області вдень 9-14°; у Києві вдень 12-14°.
Погода в Україні 11 травня (facebook.com/UkrHMC)
Погода у квітні 2025 року: екстремальні явища в Україні та світі
Квітень в Україні відзначився нестабільністю - фіксувалися різкі температурні коливання, рекорди як тепла, так і холоду, а подекуди навіть виникали смерчі.
Не менш драматичною була ситуація у світі: Китай постраждав від ураганів, Ірак накрили піщані бурі, а США зіткнулися з історичною льодовою бурею.
На додачу, у Європі та Україні різко зросла загроза пожеж - сприяли цьому дефіцит опадів, спека та сильний вітер.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.