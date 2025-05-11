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Холодно та дощі. Де буде найтепліше в Україні 11 травня

Україна, Неділя 11 травня 2025 07:00
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Холодно та дощі. Де буде найтепліше в Україні 11 травня Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 11 травня, в Україні буде холодно, буде дощити. При цьому найтепліше буде лише на сході і півдні, до 18°.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

В Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень в Україні помірні, у південо-східній частині місцями невеликі дощі. Вітер північно-західний, західний 5-10 м/с.

Температура вдень 9-14°, на півдні та сході країни 13-18°. На високогір'ї Карпат помірний мокрий сніг; температура вдень 1-4° тепла.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний 5-10 м/с.

Температура по області вдень 9-14°; у Києві вдень 12-14°.
Холодно та дощі. Де буде найтепліше в Україні 11 травня
Погода в Україні 11 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у квітні 2025 року: екстремальні явища в Україні та світі

Квітень в Україні відзначився нестабільністю - фіксувалися різкі температурні коливання, рекорди як тепла, так і холоду, а подекуди навіть виникали смерчі.

Не менш драматичною була ситуація у світі: Китай постраждав від ураганів, Ірак накрили піщані бурі, а США зіткнулися з історичною льодовою бурею.

На додачу, у Європі та Україні різко зросла загроза пожеж - сприяли цьому дефіцит опадів, спека та сильний вітер.

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