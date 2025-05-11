Холодно та дощі. Де буде найтепліше в Україні 11 травня

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)

Сьогодні, 11 травня, в Україні буде холодно, буде дощити. При цьому найтепліше буде лише на сході і півдні, до 18°.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

В Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень в Україні помірні, у південо-східній частині місцями невеликі дощі. Вітер північно-західний, західний 5-10 м/с. Температура вдень 9-14°, на півдні та сході країни 13-18°. На високогір'ї Карпат помірний мокрий сніг; температура вдень 1-4° тепла. Погода у Києві та області Хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура по області вдень 9-14°; у Києві вдень 12-14°.



Погода в Україні 11 травня (facebook.com/UkrHMC)