Холодно и дожди. Где будет теплее всего в Украине 11 мая

Сегодня, 11 мая, в Украине будет холодно, будет дождливо. При этом теплее всего будет лишь на востоке и юге, до 18°.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Температура по области днем 9-14°; в Киеве днем 12-14°. Погода в Украине 11 мая (facebook.com/UkrHMC)

Температура днем 9-14°, на юге и востоке страны 13-18°. На высокогорье Карпат умеренный мокрый снег; температура днем 1-4° тепла.

В Украине будет облачно с прояснениями. Днем в Украине умеренные, в юго-восточной части местами небольшие дожди. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с.

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Апрель в Украине отличился нестабильностью - фиксировались резкие температурные колебания, рекорды как тепла, так и холода, а иногда даже возникали смерчи.

Не менее драматичной была ситуация в мире: Китай пострадал от ураганов, Ирак накрыли песчаные бури, а США столкнулись с исторической ледовой бурей.

В дополнение, в Европе и Украине резко возросла угроза пожаров - способствовали этому дефицит осадков, жара и сильный ветер.

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