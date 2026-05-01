ua en ru
Пт, 01 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Холодно та дощі, але погода змінюється: прогноз на сьогодні та названо дату потепління

07:01 01.05.2026 Пт
aimg Ірина Глухова
Холодно та дощі, але погода змінюється: прогноз на сьогодні та названо дату потепління Фото: синоптики дали прогноз погоди на 1 травня (Getty Images)

Сьогодні, 1 травня, в Україні збережеться прохолодна погода без суттєвого потепління. Водночас поступово починається перехід до довгоочікуваного весняного тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталка Діденко та дані Укргідрометцентру.

Читайте також: Сніг та історичний "мінус": де в Україні квітень встановив черговий холодний рекорд (відео)

Погода в Україні

За словами Діденко, вночі температура повітря становитиме +1...+4 градуси, при цьому місцями ще зберігатимуться заморозки.

Вдень повітря прогріється до +8...+11 градусів, а на півдні та північному заході буде трохи тепліше - до +10...+13 градусів.

Дощі сьогодні пройдуть місцями на півночі, у центрі та на сході України. На заході та півдні переважатиме погода без істотних опадів.

Як пояснюють в Укргідрометцентрі, погоду 1 травня визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску, яке надходить із Західної Європи від антициклону з центром над Німеччина.

Водночас у верхніх шарах атмосфери ще зберігається вплив залишків циклону, що зумовлюватиме локальні дощі, зокрема на Лівобережжі та в Криму.

Попри це, над Україною утримується прохолодна повітряна маса, тому загальний температурний фон залишатиметься невисоким.

Фото: карта погоди в Україні на 1 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві

У столиці місцями можливий невеликий дощ. Вдень температура повітря становитиме близько +10 градусів.

Що далі з погодою

За прогнозом Діденко, вже у вихідні, 2-3 травня, в Україні відчутно потеплішає. А на початку наступного тижня очікується справжня весняна погода - тепла та сонячна.

Нагадаємо, наприкінці квітня у низці регіонів України випав сніг, а в мережі активно поширювалися фото та відео аномальної погоди.

Окрім того, синоптики зафіксували нові температурні рекорди.

Також РБК-Україна раніше опублікувало детальний прогноз погоди з картами до кінця тижня, а також повідомляло, яким очікується травень в Україні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Екологія Погода в Києві
Новини
Невідомі дрони знову атакували Туапсе: під ударом НПЗ і морський порт, виникла пожежа
Невідомі дрони знову атакували Туапсе: під ударом НПЗ і морський порт, виникла пожежа
Аналітика
Спроби догодити Трампу нічого не дали і не дадуть: інтерв'ю з німецьким експертом Ніко Ланге
Роман Коткореспондент РБК-Україна Спроби догодити Трампу нічого не дали і не дадуть: інтерв'ю з німецьким експертом Ніко Ланге