Холодний та дощовий тиждень: синоптик розповіла, яку погоду очікувати в Україні

Протягом тижня в переважній кількості областей України розпочнуться перші морози та йтимуть дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталки Діденко.
Зокрема, синоптик зазначає, що у Карпатах вже "мінусова" погода та опади у вигляді снігу. І хоча похолодання буде поступовим до кінця цього тижня, втім суттєвих змін температури не очікується.
Також синоптик попереджує, що пориви південно-західного вітру у вівторок можуть досягати штормових значень.
За даними синоптиків, до кінця місяці потепління не очікується. При цьому, попередні розрахунки Укргідрометцентру показують, що температура в листопаді буде близької до норми, або навіть нижче.
Після 20 листопада очікується подальше похолодання, коли вночі буде слабкий мороз до 5 градусів, а денна температура до 6 градусів тепла. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
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