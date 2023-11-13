Холодная и дождливая неделя: синоптик рассказала, какую погоду ждать в Украине

В течение недели в большинстве областей Украины начнутся первые морозы и пройдут дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко.

В частности, синоптик отмечает, что в Карпатах уже минусовая погода и осадки в виде снега. И хотя похолодание будет постепенным к концу этой недели, впрочем, существенных изменений температуры не ожидается. Прогноз на 14 ноября: юг Украины, +10, +14

центр Украины, +8, +11

восток Украины, +7, +10

север Украины , +5, +8 Погода в Киеве: ночная температура +1, +4

дневная температура +5, +7 Также синоптик предупреждает, что порывы юго-западного ветра во вторник могут достигать штормовых значений.