Холодная и дождливая неделя: синоптик рассказала, какую погоду ждать в Украине

В течение недели в большинстве областей Украины начнутся первые морозы и пройдут дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко.
В частности, синоптик отмечает, что в Карпатах уже минусовая погода и осадки в виде снега. И хотя похолодание будет постепенным к концу этой недели, впрочем, существенных изменений температуры не ожидается.
Также синоптик предупреждает, что порывы юго-западного ветра во вторник могут достигать штормовых значений.
По данным синоптиков, до конца месяца потепление не ожидается. При этом предварительные расчеты Укргидрометцентра показывают, что температура в ноябре будет близка к норме, или даже ниже.
После 20 ноября ожидается предстоящее похолодание, когда ночью будет слабый мороз до 5 градусов, а дневная температура до 6 градусов тепла. Детальнее - в материале РБК-Украина.
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