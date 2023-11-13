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Карпати замело снігом: рятувальники закликали утриматися від походу в гори

Карпати, Понеділок 13 листопада 2023 10:53
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Карпати замело снігом: рятувальники закликали утриматися від походу в гори Фото: Карпати замело снігом (t.me/dsns_telegram)
Автор: Тетяна Степанова

Карпати продовжує засипати снігом, тому рятувальники просять українців та туристів поки утриматися від походу в гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як зазначають рятувальники, на горі Піп Іван Чорногірський почалася справжня зима.

Температура повітря на вершині сьогодні -7°С, швидкість вітру 10 м/с., видимість обмежена, сніжить.

"Тож, якщо ви планували похід у гори - краще зачекайте до покращення погодних умов", - наголосили у ДСНС.

Штормове попередження

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про погіршення погодних умов в Україні. Синоптики оголосили штормове попередження у частині країни.

У Карпатах погода погіршилася 12 листопада. Гори засипає снігом, тому рятувальники просять туристів бути обережними.

Зокрема, вчора на горі Піп Іван було хмарно, йшов сніг. Через це була обмежена видимість. Крім того, температура повітря опустилася до -6 градусів, а швидкість вітру досягала 4-7 м/с.

Прикарпатські рятувальники також нагадали туристам про правила підняття у гори у зимовий період.

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