Холодний та дощовий тиждень: синоптик розповіла, яку погоду очікувати в Україні
Протягом тижня в переважній кількості областей України розпочнуться перші морози та йтимуть дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталки Діденко.
Зокрема, синоптик зазначає, що у Карпатах вже "мінусова" погода та опади у вигляді снігу. І хоча похолодання буде поступовим до кінця цього тижня, втім суттєвих змін температури не очікується.
Прогноз на 14 листопада:
- південь України, +10, +14
- центр України, +8, +11
- схід України, +7, +10
- північ України, +5, +8
Погода в Києві:
- нічна температура +1, +4
- денна температура +5, +7
Також синоптик попереджує, що пориви південно-західного вітру у вівторок можуть досягати штормових значень.
Погода до кінця листопада 2023
За даними синоптиків, до кінця місяці потепління не очікується. При цьому, попередні розрахунки Укргідрометцентру показують, що температура в листопаді буде близької до норми, або навіть нижче.
Після 20 листопада очікується подальше похолодання, коли вночі буде слабкий мороз до 5 градусів, а денна температура до 6 градусів тепла. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
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