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Холодний та дощовий тиждень: синоптик розповіла, яку погоду очікувати в Україні

Укрїна , Понеділок 13 листопада 2023 14:35
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Холодний та дощовий тиждень: синоптик розповіла, яку погоду очікувати в Україні Фото: прогноз погоди в Україні 14 листопада (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Протягом тижня в переважній кількості областей України розпочнуться перші морози та йтимуть дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталки Діденко.

Зокрема, синоптик зазначає, що у Карпатах вже "мінусова" погода та опади у вигляді снігу. І хоча похолодання буде поступовим до кінця цього тижня, втім суттєвих змін температури не очікується.

Прогноз на 14 листопада:

  • південь України, +10, +14
  • центр України, +8, +11
  • схід України, +7, +10
  • північ України, +5, +8

Погода в Києві:

  • нічна температура +1, +4
  • денна температура +5, +7

Також синоптик попереджує, що пориви південно-західного вітру у вівторок можуть досягати штормових значень.

Погода до кінця листопада 2023

За даними синоптиків, до кінця місяці потепління не очікується. При цьому, попередні розрахунки Укргідрометцентру показують, що температура в листопаді буде близької до норми, або навіть нижче.

Після 20 листопада очікується подальше похолодання, коли вночі буде слабкий мороз до 5 градусів, а денна температура до 6 градусів тепла. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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