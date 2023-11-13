Холодний та дощовий тиждень: синоптик розповіла, яку погоду очікувати в Україні

Протягом тижня в переважній кількості областей України розпочнуться перші морози та йтимуть дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталки Діденко.

Зокрема, синоптик зазначає, що у Карпатах вже "мінусова" погода та опади у вигляді снігу. І хоча похолодання буде поступовим до кінця цього тижня, втім суттєвих змін температури не очікується. Прогноз на 14 листопада: південь України, +10, +14

центр України, +8, +11

схід України, +7, +10

північ України, +5, +8 Погода в Києві: нічна температура +1, +4

денна температура +5, +7 Також синоптик попереджує, що пориви південно-західного вітру у вівторок можуть досягати штормових значень.