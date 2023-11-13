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Холодная и дождливая неделя: синоптик рассказала, какую погоду ждать в Украине

Украина, Понедельник 13 ноября 2023 14:35
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Холодная и дождливая неделя: синоптик рассказала, какую погоду ждать в Украине Фото: прогноз погоды в Украине 14 ноября (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В течение недели в большинстве областей Украины начнутся первые морозы и пройдут дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко.

В частности, синоптик отмечает, что в Карпатах уже минусовая погода и осадки в виде снега. И хотя похолодание будет постепенным к концу этой недели, впрочем, существенных изменений температуры не ожидается.

Прогноз на 14 ноября:

  • юг Украины, +10, +14
  • центр Украины, +8, +11
  • восток Украины, +7, +10
  • север Украины , +5, +8

Погода в Киеве:

  • ночная температура +1, +4
  • дневная температура +5, +7

Также синоптик предупреждает, что порывы юго-западного ветра во вторник могут достигать штормовых значений.

Погода до конца ноября 2023

По данным синоптиков, до конца месяца потепление не ожидается. При этом предварительные расчеты Укргидрометцентра показывают, что температура в ноябре будет близка к норме, или даже ниже.

После 20 ноября ожидается предстоящее похолодание, когда ночью будет слабый мороз до 5 градусов, а дневная температура до 6 градусов тепла. Детальнее - в материале РБК-Украина.

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