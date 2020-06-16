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Холодницкого могут отстранить от должности

Новости » Политика     16.06.2020 - 16:45
Холодницкого могут отстранить от должности
Фото: Назар Холодницкий (РБК-Украина)

Холодницкому вменяют дисциплинарный проступок

Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого могут отстранить от должности. Ему вменяют дисциплинарный проступок.

Соответствующие документы Холодницкий выложил в Facebook.

В частности, он опубликовал уведомление кадровой комиссии по рассмотрению дисциплинарных жалоб. В нем говорится, что завтра в 10:00 комиссия рассмотрит ходатайство об отстранении Холодницкого от занимаемой должности до завершения дисциплинарного расследования.

В другом документе говорится, что жалобу подал руководитель Генеральной инспекции Офиса генпрокурора. Жалоба содержит служебную информацию, документу присвоен гриф "Для служебного пользования", поэтому о сути дисциплинарного проступка пока неизвестно.

Фото: документы, опубликованные главой САП

Напомним, ранее Офис генпрокурора начал подготовку к избранию нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры; полномочия Холодницкого истекают в этом году.

Отметим, между Холодницким и генпрокурором Ириной Венедиктовой продолжается конфликт, ранее она обвинила руководителя САП в многочисленных нарушениях.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины отстранениеНазар ХолодницкийСАП
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