ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Холодницького можуть відсторонити від посади

Новини » Політика     16.06.2020 - 16:45
Холодницького можуть відсторонити від посади
Фото: Назар Холодницький (РБК-Україна)

Холодницькому закидають дисциплінарний проступок

Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького можуть відсторонити від посади. Йому закидають дисциплінарний проступок.

Відповідні документи Холодницький виклав у Facebook.

Зокрема, він опублікував повідомлення кадрової комісії з розгляду дисциплінарних скарг. У ньому говориться, що завтра о 10:00 комісія розгляне клопотання про відсторонення Холодницького від займаної посади до завершення дисциплінарного розслідування.

В іншому документі йдеться, що скаргу подав керівник Генеральної інспекції Офісу генпрокурора. Скарга містить службову інформацію, документу присвоєно гриф "Для службового користування", тому про суть дисциплінарного проступку поки невідомо.

Фото: документи, опубліковані головою САП

Нагадаємо, раніше Офіс генпрокурора почав підготовку до обрання нового голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; повноваження Холодницького закінчуються цього року.

Зазначимо, між Холодницьким і генпрокурором Іриною Венедиктової триває конфлікт, раніше вона звинуватила керівника САП у численних порушеннях.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України отстранениеНазар ХолодницкийСАП
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся