Холодницкий рассказал, что мешает объявить подозрение Коломойскому

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий не согласен с директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артемом Сытником, что следствие приблизилось к объявлению подозрения олигарху Игорю Коломойскому по делу Приватбанка. Антикоррупционный прокурор считает, что при его каденции это дело не будет закрыто.

Об этом Холодницкий заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV, отвечая на вопрос есть ли давление на него в этом деле, и что мешает объявить подозрение.

"Давайте расширим вопрос. Приватбанк, Укрнефть, Центрэнерго - это те дела которые находятся в производстве у детективов и прокуроров. Не могу согласиться 100%-но с позицией коллеги Артема (Сытника, директора НАБУ, - ред.) о приближении вплотную, ибо дело трудное, дело длится уже 4-тый год. Много экспертиз, которые надо провести, есть сложности с их проведением, поскольку видя такие названия учреждений и кейсов, которым надо давать экономический вывод, много кто, если не теряет сознание, то делает все, чтобы не быть причастным к этому. Это также является проблемой", - сказал он.

"Но следствие не остановлено, дела не закрыты, и я наверное, думаю, что при моей каденции оно так и останется", - добавил глава САП.

Отметим, официально срок полномочий Холодницького закончится в ноябре 2020 года.

Напомним, по словам директора НАБУ Артема Сытника, детективы бюро приближаются к объявлению подозрения олигарху Игорю Коломойскому по делу Приватбанка.

Ранее сообщалось, что Коломойский проиграл иск против Приватбанка в Верховном суде Британии.

Также РБК-Украина писало, что Приватбанк подал в суд на Кипре иск против Коломойского на сумму более 5 млрд долларов. На Кипре происходили операции по выводу денег из банка.