Холодницький розповів, що заважає оголосити підозру Коломойському

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький не згоден з директором Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артемом Ситником, що слідство наблизилось до оголошення підозри олігарху Ігорю Коломойському у справі Приватбанку. Антикорупційний прокурор вважає, що за його каденції ця справа не буде закрита.

Про це Холодницький заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV, відповідаючи на питання чи є тиск на нього у цій справі, і що заважає оголосити підозру.

"Давайте розширимо питання. Приватбанк, Укрнафта, Центренерго - це ті справи які є у провадженні у детективів і прокурорів. Не можу погодитись 100%-во із позицією колеги Артема (Ситника, директора НАБУ, - ред.) про наближення впритул, бо справа важка, справа триває вже 4-тий рік. Багато експертиз, які треба провести, є складнощі з їх проведенням, оскільки бачачи такі назви установ і кейсів, яким треба давати економічний висновок, багато хто, як не мліє, то робить все, щоб не бути причетним до цього. Це також є проблемою", - сказав він.

"Але слідство не зупинене, справи не закриті, і я напевно, думаю, що за моєї каденції воно так і залишиться", - додав очільник САП.

Зазначимо, офіційно термін повноважень Холодницького закінчиться у листопаді 2020 року.

Нагадаємо, за словами Директора НАБУ Артема Ситника, детективи бюро наближаються до оголошення підозри олігарху Ігорю Коломойському у справі Приватбанку.

Раніше повідомлялося, що Коломойський програв позов проти Приватбанку у Верховному суді Британії.

Також РБК-Україна писало, що Приватбанк подав до суду на Кіпрі позов проти Коломойського на суму у понад 5 млрд доларів. На Кіпрі відбувались операції з виводу грошей з банку.