Холодницкий передал дело замглавы АП Филатова из-за "неэффективного" следствия

Фото: Назар Холодницкий (РБК-Украина)

Дело передано следователям Главного следственного управления Национальной полиции

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий передал уголовное дело в отношении заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова из Национального антикоррупционного бюро в Нацполицию в связи с "неэффективностью" расследования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слово и Дело".

Холодницкий 17 сентября 2018 года поручил следователям Главного следственного управления Национальной полиции дальнейшее проведение досудебного расследования в указанном уголовном производстве, согласно части 5 статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Украины (право прокурора поручать расследование другому органу следствия или следователю этого же в случае неэффективного расследования).

По информации ГПУ, 19 сентября 2018 года Генеральной прокуратурой была определена группа прокуроров из числа ее сотрудников. В настоящее время досудебное следствие в производстве в отношении Филатова продолжается.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного незаконного обогащения Филатова. Кроме того, отмечается, что журналистское расследование Bihus.info было приобщено к материалам дела в отношении Филатова, а именно того факта, что в декларации заместителя главы АП не указаны его сын, гражданская жена Анна Бабич и ее юридическая компания Aequo.