ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Холодницький передав справу замглави АП Філатова через "неефективне" слідство

Новини » Суспільство    15.01.2019 - 19:04
Холодницький передав справу замглави АП Філатова через "неефективне" слідство
Фото: Назар Холодницький (РБК-Україна)

Справу передано слідчим Головного слідчого управління Національної поліції

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький передав кримінальну справу щодо заступника глави Адміністрації президента Олексія Філатова з Національного антикорупційного бюро в Нацполіцію у зв'язку з "неефективністю" розслідування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слово і Діло".

Холодницький 17 вересня 2018 року доручив слідчим Головного слідчого управління Національної поліції подальше проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, відповідно до частини 5 статті 36 Кримінально-процесуального кодексу України (право прокурора доручати розслідування іншому органу слідства або слідчого цього ж в разі неефективного розслідування)

За інформацією ГПУ, 19 вересня 2018 року Генеральною прокуратурою була визначена група прокурорів з числа її працівників. В даний час досудове слідство у провадженні щодо Філатова триває.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України почали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого незаконного збагачення Філатова. Крім того, наголошується, що журналістське розслідування Bihus.info було долучене до матеріалів справи у відношенні Філатова, а саме того факту, що у декларації заступника глави АП не вказані його син, цивільна дружина Анна Бабич та її юридична компанія Aequo.

Апеляційну скаргу по справі Охендовського повернули прокурору САП У судах не розглянули близько півсотні справ, переданих НАБУ і САП
Новини України Назар ХолодницкийСАПБорис Філатов
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся