Холодницький передав справу замглави АП Філатова через "неефективне" слідство

Фото: Назар Холодницький (РБК-Україна)

Справу передано слідчим Головного слідчого управління Національної поліції

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький передав кримінальну справу щодо заступника глави Адміністрації президента Олексія Філатова з Національного антикорупційного бюро в Нацполіцію у зв'язку з "неефективністю" розслідування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слово і Діло".

Холодницький 17 вересня 2018 року доручив слідчим Головного слідчого управління Національної поліції подальше проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, відповідно до частини 5 статті 36 Кримінально-процесуального кодексу України (право прокурора доручати розслідування іншому органу слідства або слідчого цього ж в разі неефективного розслідування)

За інформацією ГПУ, 19 вересня 2018 року Генеральною прокуратурою була визначена група прокурорів з числа її працівників. В даний час досудове слідство у провадженні щодо Філатова триває.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України почали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого незаконного збагачення Філатова. Крім того, наголошується, що журналістське розслідування Bihus.info було долучене до матеріалів справи у відношенні Філатова, а саме того факту, що у декларації заступника глави АП не вказані його син, цивільна дружина Анна Бабич та її юридична компанія Aequo.