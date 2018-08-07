Холодницкий одолжил своему заместителю более полумиллиона гривен

На эти деньги заместитель руководителя САП приобрел квартиру, которая обошлась ему в 2 млн гривен

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий предоставил своему заместителю Владимиру Кривенко беспроцентный заем в размере 614 тыс. гривен. Об этом сообщает общественная организация "Центр противодействия коррупции".

Как отмечает организация, в декларации Кривенко написал, что одолжил 614 тыс. гривен у своего руководителя Назара Холодницького. На эти деньги заместитель руководителя САП приобрел квартиру, которая обошлась ему в 2 млн гривен.

Кривенко приобрел квартиру через четыре дня после заседания квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП), которая оставила Холодницкого в должности руководителя САП. Тогда заместитель Холодницкого подал КДКП объяснения в пользу руководителя САП. Он опроверг информацию о вмешательстве Холодницкого в работу суда и разглашении деталей следствия фигурантам.

"Кривенко является доверенным лицом Холодницького и именно он фигурировал на пленках из кабинета руководителя САП. На них прекрасно слышно, как Холодницкий давал ему незаконные указания позвонить главе Соломенского суда и договориться, чтобы детективам НАБУ не выдавали разрешение на обыск по делу Ульяны Супрун", - комментирует представитель ЦПК Александра Устинова.

Ранее РБК-Украина писало, что глава Генеральной прокуратуры Юрий Луценко прокомментировал решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) относительно выговора руководителю САП Назару Холодницькому. По его словам, КДКП вынесла не то решение, о котором он ходатайствовал, но, по его мнению, они не видели необходимости в освобождении Холодницького.