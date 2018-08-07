Холодницький позичив своєму заступнику більше півмільйона гривень, - ЦПК

На ці гроші заступник керівника САП придбав квартиру, яка обійшлася йому в понад 2 млн гривень

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький надав своєму заступнику Володимиру Кривенку безвідсоткову позику у розмірі 614 тис. гривень. Про це повідомляє громадська організація "Центр протидії корупції".

Як зазначає організація, у декларації Кривенко написав, що позичив 614 тис. гривень у свого керівника Назара Холодницького. На ці гроші заступник керівника САП придбав квартиру, яка обійшлася йому в понад 2 млн гривень.

Кривенко придбав квартиру через чотири дні після засідання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП), яка залишила Холодницького на посаді керівника САП. Тоді заступник Холодницького подав КДКП пояснення на користь керівника САП. Він спростував інформацію про втручання Холодницького в роботу суду та розголошення деталей слідства фігурантам.

"Кривенко є довіреною особою Холодницького і саме він фігурував на плівках із кабінету керівника САП. На них чудово чути, як Холодницький давав йому незаконні вказівки подзвонити голові Солом’янського суду та домовитися, щоб детективам НАБУ не видавали дозвіл на обшук у справі Уляни Супрун", - коментує представник ЦПК Олександра Устінова.

Раніше РБК-Україна писало, що голова Генеральної прокуратури Юрій Луценко прокоментував рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) щодо догани очільнику САП Назару Холодницькому. За його словами, КДКП винесла не те рішення, про яке він клопотав, але, на його думку, вони не вбачали необхідності у звільненні Холодницького.