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Молдова объяснила затягивание экстрадиции Чауса

Новости » Политика    09.09.2019 - 14:25
Молдова объяснила затягивание экстрадиции Чауса
Фото: Николай Чаус (УНИАН)

Чауса пока не могут выдать из-з судебной реформы

Экстрадиция украинского судьи Николая Чауса из Молдовы затягивается, поскольку в стране продолжается реформа судебной системы. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

По его словам, вопрос экстрадиции Чауса обсуждается, однако на сегодня Молдова проходит через реформу судебной системы.

"У нас переходной период от старой судебной системы, которая была подвержена влиянию политиков, к более независимой судебной системе", - подчеркнул Попеску.

Напомним, в июле 2019 года премьер-министр Молдовы Майя Санду посетила с официальным визитом Украину, и украинский президент Владимир Зеленский тогда попросил ее об экстрадиции экс-судьи Николая Чауса.

Чауса разоблачили на взятке в 150 тыс. долларов в августе 2016 года. Полученные деньги судья закапывал в огороде в банках. Арестовать Чауса не получилось из-за того, что Верховная рада оперативно не рассмотрела данный вопрос. В ноябре 2016 года судью объявили в международный розыск, после чего тот нелегально пересек границу Молдовы и сдался властям. В июле Госбюро расследований Украины открыло дело о вывозе судьи Чауса в Молдову.

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