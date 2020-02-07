ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Холодницький: справа Чауса готова до передачі в суд

Новини » Суспільство     07.02.2020 - 15:56
Холодницький: справа Чауса готова до передачі в суд
Фото: Микола Чаус (УНІАН)

Справу передадуть до суду відразу після рішення про екстрадицію Чауса з Молдови

Справа щодо судді Миколая Чауса, що знаходиться в Молдові, готове до передачі в суд. Про це під час прес-конференції повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

За його словами, справу буде передано в суд відразу після рішення про екстрадицію Чауса з Молдови, де в даний момент йде судове слухання з даного питання.

"Справа готова до передачі в суд, з нашого боку затягувань не буде. Чаус вибрав тактику захисту - оскаржувати все, що можна оскаржити. Спочатку він звертався за політичним притулком в зв'язку з переслідуванням, потім, коли було майже готове рішення про екстрадицію, він оскаржив указ президента Молдова про відмову в політичному притулку. Зараз справа слухається в Молдові. Чекаємо, впливати ніяк не можемо, крім того, щоб направляти повідомлення, коли ж все-таки рішення про екстрадицію буде готове. Ми готові прийняти його в будь-який день", - повідомив Холодницький.

Нагадаємо, Чауса викрили на хабарі в 150 тис. доларів в серпні 2016 року. Отримані гроші суддя закопував в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло з-за того, що Верховна рада оперативно не розглянула це питання. У листопаді 2016 року суддю оголосили в міжнародний розшук, після чого той нелегально перетнув кордон Молдови і здався владі. У липні 2019 року Держбюро розслідувань України відкрило справу про вивезення судді Чауса в Молдову.

У вересні 2019 року міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску заявив, що екстрадиція українського судді Миколи Чауса з Молдови затягується, оскільки в країні триває реформа судової системи.

Німеччина може екстрадувати Онищенка до травня, - Холодницький Суд оголосив вирок організатору "референдуму" в Попасній
Новини України Назар ХолодницкийНиколай ЧаусСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся