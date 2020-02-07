Холодницький: справа Чауса готова до передачі в суд

Фото: Микола Чаус (УНІАН)

Справу передадуть до суду відразу після рішення про екстрадицію Чауса з Молдови

Справа щодо судді Миколая Чауса, що знаходиться в Молдові, готове до передачі в суд. Про це під час прес-конференції повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

За його словами, справу буде передано в суд відразу після рішення про екстрадицію Чауса з Молдови, де в даний момент йде судове слухання з даного питання.

"Справа готова до передачі в суд, з нашого боку затягувань не буде. Чаус вибрав тактику захисту - оскаржувати все, що можна оскаржити. Спочатку він звертався за політичним притулком в зв'язку з переслідуванням, потім, коли було майже готове рішення про екстрадицію, він оскаржив указ президента Молдова про відмову в політичному притулку. Зараз справа слухається в Молдові. Чекаємо, впливати ніяк не можемо, крім того, щоб направляти повідомлення, коли ж все-таки рішення про екстрадицію буде готове. Ми готові прийняти його в будь-який день", - повідомив Холодницький.

Нагадаємо, Чауса викрили на хабарі в 150 тис. доларів в серпні 2016 року. Отримані гроші суддя закопував в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло з-за того, що Верховна рада оперативно не розглянула це питання. У листопаді 2016 року суддю оголосили в міжнародний розшук, після чого той нелегально перетнув кордон Молдови і здався владі. У липні 2019 року Держбюро розслідувань України відкрило справу про вивезення судді Чауса в Молдову.

У вересні 2019 року міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску заявив, що екстрадиція українського судді Миколи Чауса з Молдови затягується, оскільки в країні триває реформа судової системи.