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"Холодна смуга" із областей, а вночі навіть сніг. Якою буде погода в Україні завтра

Україна, Понеділок 25 березня 2024 15:37
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"Холодна смуга" із областей, а вночі навіть сніг. Якою буде погода в Україні завтра Фото: синоптик дала прогноз на 26 березня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 26 березня, в Україні вимальовується так звана "холодна смуга" з областей, де температура повітря буде в рази нижчою, ніж скрізь. А вночі місцями можливий навіть сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"26 березня температура повітря в Україні очікується протягом дня +9...+13 градусів, а вздовж смуги Сумщина - Черкащина - Херсонщина аж до Криму буде трохи свіжіше, +6...+9 градусів", - розповіла вона.

За даними синоптика, дощі пройдуть у східних областях, у більшості центральних (окрім Вінниччини), місцями у північних областях та на півдні, окрім Одещини.

"У нічні години ще навіть подекуди ймовірний мокрий сніг. На заході завтра - без опадів, навіть із сонечком", - додала Діденко.

Погода у Києві

У Києві у вівторок дощ ймовірний вночі та вранці, вдень без опадів. Максимальна температура повітря передбачається в межах +10 градусів.

Погода в Україні найближчими днями

Як зазначила синоптик Наталка Діденко, схоже, що холод нарешті завершується, принаймні, в найближчій перспективі.

"Далі, аж до початку квітня, нас очікують чудові +15....+22 градуси!" - констатувала Діденко.

Зазначимо, що в Україні на цьому тижні очікується справжнє літнє тепло. Подекуди синоптики прогнозують температуру повітря до +26 градусів. Так, синоптик Ігор Кібальчич передбачає теплі дні в Україні в кінці березня. Температура місцями може досягти +23 градусів.

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