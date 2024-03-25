"Холодная полоса" из областей, а ночью даже снег. Какой будет погода в Украине завтра
Завтра, 26 марта, в Украине вырисуется так называемая "холодная полоса" из областей, где температура воздуха будет в разы ниже, чем везде. А ночью местами вероятен даже снег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"26 марта температура воздуха в Украине ожидается в течение дня +9...+13 градусов, а вдоль полосы Сумщина - Черкасщина - Херсонщина вплоть до Крыма будет немного свежее, +6...+9 градусов", - рассказала она.
По данным синоптика, дожди пройдут в восточных областях, в большинстве центральных (кроме Винницкой области), местами в северных областях и на юге, кроме Одесщины.
"В ночные часы еще даже кое-где вероятный мокрый снег. На западе завтра - без осадков, даже с солнышком", - добавила Диденко.
Погода в Киеве
В Киеве во вторник дождь возможен ночью и утром, днем без осадков. Максимальная температура воздуха предполагается в пределах +10 градусов.
Погода в Украине в ближайшие дни
Как отметила синоптик Наталка Диденко, похоже, что холод наконец-то завершается, по крайней мере, в ближайшей перспективе.
"Далее, вплоть до начала апреля, нас ожидают отличные +15....+22 градуса!" – констатировала Диденко.
Отметим, что в Украине на этой неделе ожидается настоящее летнее тепло. Иногда синоптики прогнозируют температуру воздуха до +26 градусов. Так, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует теплые дни в Украине в конце марта. Температура местами может достигнуть +23 градуса.
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