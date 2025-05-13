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Заморозки триватимуть. Де буде найтепліше 13 травня в Україні

Україна, Вівторок 13 травня 2025 07:00
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Заморозки триватимуть. Де буде найтепліше 13 травня в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 13 травня, в Україні дощитиме. Вночі ймовірні заморозки, вдень також буде холодно, до 18°.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликі дощі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, у західних та Вінницький областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 10-15° тепла; на півдні та сході країни вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.

На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень невеликий дощ; температура вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°.
Заморозки триватимуть. Де буде найтепліше 13 травня в УкраїніПогода в Україні 13 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода найближчими днями в Україні

14-15 травня погоду в Україні, на жаль, продовжуватиме визначати холодна повітряна маса з північних широт, спричиняючи вночі при проясненнях відчутне зниження температури повітря.

Атмосферні фронти в полі дещо зниженого тиску зумовлюватимуть в денні години нестійку погоду із захмареним небом та переважно невеликими дощами, що також перешкоджатиме прогріванню повітря.

Детальніше про погоду на тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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