Заморозки триватимуть. Де буде найтепліше 13 травня в Україні

Сьогодні, 13 травня, в Україні дощитиме. Вночі ймовірні заморозки, вдень також буде холодно, до 18°.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°. Погода в Україні 13 травня (facebook.com/UkrHMC)

На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень невеликий дощ; температура вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла.

Температура вночі 2-7° тепла, у західних та Вінницький областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 10-15° тепла; на півдні та сході країни вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.

Погода найближчими днями в Україні

14-15 травня погоду в Україні, на жаль, продовжуватиме визначати холодна повітряна маса з північних широт, спричиняючи вночі при проясненнях відчутне зниження температури повітря.

Атмосферні фронти в полі дещо зниженого тиску зумовлюватимуть в денні години нестійку погоду із захмареним небом та переважно невеликими дощами, що також перешкоджатиме прогріванню повітря.

Детальніше про погоду на тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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