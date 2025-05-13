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Заморозки будут продолжаться. Где будет теплее всего 13 мая в Украине

Украина, Вторник 13 мая 2025 07:00
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Заморозки будут продолжаться. Где будет теплее всего 13 мая в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 13 мая, в Украине будет дождливо. Ночью вероятны заморозки, днем также будет холодно, до 18°.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшие дожди. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, в западных и Винницкой областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 10-15° тепла; на юге и востоке страны ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.

На высокогорье Карпат ночью без осадков, днем небольшой дождь; температура ночью около 0°, днем 5-10° тепла.

Погода в Киеве и области

Переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 13-15°.
Заморозки будут продолжаться. Где будет теплее всего 13 мая в УкраинеПогода в Украине 13 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода в ближайшие дни в Украине в ближайшие дни

14-15 мая погоду в Украине, к сожалению, будет продолжать определять холодная воздушная масса с северных широт, вызывая ночью при прояснениях ощутимое снижение температуры воздуха.

Атмосферные фронты в поле несколько пониженного давления будут обусловливать в дневные часы неустойчивую погоду с облачным небом и преимущественно небольшими дождями, что также будет препятствовать прогреву воздуха.

Подробнее о погоде на неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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