Холодильник не для всіх фруктів: які з них там суворо не можна зберігати

Багато людей кладуть всі фрукти і холодильник, вважаючи, що так вони збережуться краще. Однак ця практика не завжди є найдоцільнішою і в деяких випадках може призвести до втрати ними важливих поживних речовин, а також до погіршення їхнього смаку та текстури.
Які фрукти краще не класти в холодильник, розповідає РБК-Україна з посиланням на Marca.
Холод сповільнює процес дозрівання, що може бути корисним для вже стиглих фруктів, щоб вони протрималися довше. Але якщо ми кладемо в холодильник ще зелені фрукти, такі як банани, персики, груші або помідори, ми перериваємо цей природний процес.
У результаті вони набувають борошнистої текстури, стають менш солодкими та втрачають частину антиоксидантів і вітамінів, які розвиваються саме на етапі дозрівання.
Наприклад, помідори втрачають значну частину свого смаку й ароматичних сполук, якщо їх занадто рано помістити в холодильник, тоді як банани чорніють, а їхня м'якоть стає кашкоподібною.
Цитрусові, навпаки, краще переносять холод, але в ідеалі їх слід зберігати назовні, якщо ви плануєте з'їсти їх протягом декількох днів. Це свідчить про те, що вибір місця для зберігання кожного фрукта не повинен бути випадковим, а повинен враховувати характеристики кожного з них.
Дієтологи рекомендують дотримуватися простого правила: фрукти, яким ще потрібно дозріти, слід зберігати при кімнатній температурі, в провітрюваному місці та подалі від прямих сонячних променів. Після того, як вони досягнуть оптимальної зрілості, їх можна помістити в холодильник, щоб зберегти свіжими ще на кілька днів.
Крім того, небажано мити фрукти перед зберіганням, оскільки волога прискорює появу цвілі. Ще одна практична порада - розділяти клімактеричні фрукти (ті, які виділяють етилен і продовжують дозрівати після збирання, такі як яблука, груші або банани) від неклімактеричних, оскільки перші можуть прискорювати псування останніх.
Вас може зацікавити