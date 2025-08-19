Холодильник не для всех фруктов: какие из них там строго нельзя хранить

Почему холодильник не всегда лучшее место для фруктов

Холод замедляет процесс созревания, что может быть полезным для уже спелых фруктов, чтобы они продержались дольше. Но если мы кладем в холодильник еще зеленые фрукты, такие как бананы, персики, груши или помидоры, мы прерываем этот естественный процесс.

В результате они приобретают мучнистую текстуру, становятся менее сладкими и теряют часть антиоксидантов и витаминов, которые развиваются именно на этапе созревания.

Например, помидоры теряют значительную часть своего вкуса и ароматических соединений, если их слишком рано поместить в холодильник, тогда как бананы чернеют, а их мякоть становится кашицеобразной.

Цитрусовые, напротив, лучше переносят холод, но в идеале их следует хранить снаружи, если вы планируете съесть их в течение нескольких дней. Это свидетельствует о том, что выбор места для хранения каждого фрукта не должен быть случайным, а должен учитывать характеристики каждого из них.

Советы для лучшей сохранности фруктов

Диетологи рекомендуют придерживаться простого правила: фрукты, которым еще нужно созреть, следует хранить при комнатной температуре, в проветриваемом месте и подальше от прямых солнечных лучей. После того, как они достигнут оптимальной зрелости, их можно поместить в холодильник, чтобы сохранить свежими еще на несколько дней.

Кроме того, нежелательно мыть фрукты перед хранением, поскольку влага ускоряет появление плесени. Еще один практический совет - разделять климактерические фрукты (те, которые выделяют этилен и продолжают созревать после уборки, такие как яблоки, груши или бананы) от неклимактерических, поскольку первые могут ускорять порчу последних.