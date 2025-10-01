Холод і дощі накриють Україну: синоптики дали прогноз на 1 жовтня

Сьогодні, 1 жовтня, в Україні очікується прохолодна та волога погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними Діденко, максимальна температура повітря вдень становитиме лише +10 градусів. У південних областях буде тепліше - до +16 градусів.

Водночас майже по всій території країни пройдуть дощі. Лише на Волині, Рівненщині, півночі Київської області та Чернігівщині можливі короткочасні прояснення без опадів. Атмосферу доповнить сильний та рвучкий вітер, що посилюватиме відчуття холоду.

У Києві сьогодні також буде хмарно. Дощ у столиці прогнозується ближче до вечора. Протягом дня температура триматиметься на рівні +10 градусів.