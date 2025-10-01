ua en ru
Ср, 01 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Холод и дожди накроют Украину: синоптики дали прогноз на 1 октября

Украина, Среда 01 октября 2025 07:00
UA EN RU
Холод и дожди накроют Украину: синоптики дали прогноз на 1 октября Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 1 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Сегодня, 1 октября, в Украине ожидается прохладная и влажная погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По данным Диденко, максимальная температура воздуха днем составит лишь +10 градусов. В южных областях будет теплее - до +16 градусов.

В то же время почти по всей территории страны пройдут дожди. Только на Волыни, Ривненщине, севере Киевской области и Черниговщине возможны кратковременные прояснения без осадков. Атмосферу дополнит сильный и порывистый ветер, который будет усиливать ощущение холода.

В Киеве сегодня также будет облачно. Дождь в столице прогнозируется ближе к вечеру. В течение дня температура будет держаться на уровне +10 градусов.

Ранее РБК-Украина рассказывало, какой будет погода в Украине в октябре - сколько будет осадков и какой будет температура воздуха.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине
Новости
Атака на Днепр. Количество пострадавших увеличилось до 28, среди них - двое детей
Атака на Днепр. Количество пострадавших увеличилось до 28, среди них - двое детей
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен