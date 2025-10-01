Холод и дожди накроют Украину: синоптики дали прогноз на 1 октября

Сегодня, 1 октября, в Украине ожидается прохладная и влажная погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По данным Диденко, максимальная температура воздуха днем составит лишь +10 градусов. В южных областях будет теплее - до +16 градусов.

В то же время почти по всей территории страны пройдут дожди. Только на Волыни, Ривненщине, севере Киевской области и Черниговщине возможны кратковременные прояснения без осадков. Атмосферу дополнит сильный и порывистый ветер, который будет усиливать ощущение холода.

В Киеве сегодня также будет облачно. Дождь в столице прогнозируется ближе к вечеру. В течение дня температура будет держаться на уровне +10 градусов.