Холдинг та сім'ї мільярдерів. Британія запровадила додаткові санкції проти Росії

Британія запровадила додаткові санкції проти Росії. До списку обмежень потрапив холдинг USM мільярдера Алішера Усманова та сім'ї інших російських мільярдерів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на санкційний список Британії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Канада нещодавно запровадила санкції проти 14 осіб та 34 компаній з Росії, які пов'язані з ПВК "Вагнера" та авіаційним сектором.

Тим часом ЄС не поспішає запроваджувати нові санкції проти Білорусі, оскільки кілька країн хочуть скасувати вже введені обмеження.

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