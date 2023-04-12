Холдинг и семьи миллиардеров. Великобритания ввела дополнительные санкции против России

Великобритания ввела дополнительные санкции против России. В список ограничений попал холдинг USM миллиардера Алишера Усманова и семьи других российских миллиардеров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на санкционный список Британии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Канада недавно ввела санкции против 14 человек и 34 компаний из России, связанных с ППК "Вагнера" и авиационным сектором.

Между тем, ЕС не спешит вводить новые санкции против Беларуси, поскольку несколько стран хотят отменить уже введенные ограничения.

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