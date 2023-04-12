Холдинг и семьи миллиардеров. Великобритания ввела дополнительные санкции против России
Среда 12 апреля 2023 11:38
Фото: Британия ввела дополнительные против России (Getty Images)
Великобритания ввела дополнительные санкции против России. В список ограничений попал холдинг USM миллиардера Алишера Усманова и семьи других российских миллиардеров.
Кто попал в список санкций:
отец депутата Госдумы и миллиардера Андрея Скоча
Владимир Скоч, а также дочь предпринимателя Варвара; жена основателя АФК "Система" Владимира
Евтушенкова Наталья, а также его дети Татьяна и Феликс Евтушенковы; дочь члена Совета Федерации от Дагестана, миллиардера Сулеймана Керимова
Гульнара Керимова и Нариман Гаджиев; жена Виктора Медведчука
Оксана Марченко;
двое уроженцев Кипра, попавших под ограничения из-за связей с руководством подсанкционной компании и сотрудничество с миллиардером Алишером Усмановым; основанный Усмановым
холдинг USM, занимающимся бизнесом в добывающем секторе и секторе коммуникационных и цифровых технологий; компании, которые также связывают с Усмановым -
Curzon Square Limited и Hanley Limited; компания
Meritservus HC Limited, которые правительство Британии связало с миллиардером Романом Абрамовичем.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что
Канада недавно ввела санкции против 14 человек и 34 компаний из России, связанных с ППК "Вагнера" и авиационным сектором.
Между тем, ЕС
не спешит вводить новые санкции против Беларуси, поскольку несколько стран хотят отменить уже введенные ограничения.
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