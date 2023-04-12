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Холдинг и семьи миллиардеров. Великобритания ввела дополнительные санкции против России

Фото: Британия ввела дополнительные против России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Великобритания ввела дополнительные санкции против России. В список ограничений попал холдинг USM миллиардера Алишера Усманова и семьи других российских миллиардеров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на санкционный список Британии.

Кто попал в список санкций:

  • отец депутата Госдумы и миллиардера Андрея Скоча Владимир Скоч, а также дочь предпринимателя Варвара;
  • жена основателя АФК "Система" Владимира Евтушенкова Наталья, а также его дети Татьяна и Феликс Евтушенковы;
  • дочь члена Совета Федерации от Дагестана, миллиардера Сулеймана Керимова Гульнара Керимова и Нариман Гаджиев;
  • жена Виктора Медведчука Оксана Марченко;
  • двое уроженцев Кипра, попавших под ограничения из-за связей с руководством подсанкционной компании и сотрудничество с миллиардером Алишером Усмановым;
  • основанный Усмановым холдинг USM, занимающимся бизнесом в добывающем секторе и секторе коммуникационных и цифровых технологий;
  • компании, которые также связывают с Усмановым - Curzon Square Limited и Hanley Limited;
  • компания Meritservus HC Limited, которые правительство Британии связало с миллиардером Романом Абрамовичем.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Канада недавно ввела санкции против 14 человек и 34 компаний из России, связанных с ППК "Вагнера" и авиационным сектором.

Между тем, ЕС не спешит вводить новые санкции против Беларуси, поскольку несколько стран хотят отменить уже введенные ограничения.

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