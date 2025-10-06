Холдинг Fintech-IT Group Гороховського та Рогальського залучає інвестиції від UMAEF у понад 1 млрд доларів

UMAEF є корпорацією штату Делавер, якою управляють досвідчені американські бізнес-професіонали, а її діяльність здійснюється під наглядом Державного департаменту США. Окрім своєї прямої інвестиції, Фонд також очолює консорціум американських приватних інвесторів що інвестують разом з UMAEF.

Fintech-IT Group заснували Олег Гороховський та Михайло Рогальський. До складу входять компанії:

"Фінтек Бенд";

"Кілобайт1024";

"Шейк-ту-Пей";

"Ей Сі Ді Сі Процессінг" та кілька інших.

Холдинг є постачальником програмного забезпечення для АТ "УніверсалБанк" в межах проєкту monobank. Менш ніж за 8 років банк став другим найбільшим в Україні за кількістю платіжних карток фізичних осіб та підприємців. Monobank стабільно входить до списку 35 провідних необанків світу за версією CNBC.

Fintech-IT Group також створює й розвиває власні продукти, зокрема:

market by mono - маркетплейс, що поєднує продавців і покупців;

еxpirenza - платформа цифровізації оплати, чайових і меню для ресторанів;

Base by mono - сервіс монетизації для онлайн-креаторів;

Loyalty.аi - платформа, яка дозволяє партнерам просувати свої програми лояльності у застосунках банків.

"Цією інвестицією UMAEF розширює існуючий портфель своїх фінтех-проєктів, що реалізуються через u.vеntures, інвестуючи у провідну компанію, що була заснована та вибудована українськими підприємцями світового рівня", - сказала Ярослава З. Джонсон, президент та головний виконавчий директор UMAEF.

За її словами, "Fintech-IT Group" - яскравий приклад втілення стратегії Фонду.

"Компанія досягає по-справжньому видатних результатів у фінансовому секторі України, і є лідером в технологічних інноваціях та рівні задоволеності клієнтів. Успіх Компанії ще раз підтверджує силу української ІТ-екосистеми, глибину її технічного таланту та креативності"

Джонсон додала, що UMAEF має багаторічний досвід інвестування як у передові фінтех-компанії зі світовими амбіціями, так і в традиційні банки.

"Це дає нам можливість ґрунтовно підтримати засновників Fintech-IT Group на наступному етапі динамічного розвитку Компанії", - зазначила вона. Представник UMAEF увійде до складу ради директорів IT-холдингу

Олег Гороховський та Михайло Рогальський, співзасновники Fintech-IT Group, прокоментували.

"Ми вдячні UMAEF за довіру й підтримку. Ми віримо, що їхня участь відкриє перед нами нові горизонти для розробки продуктів і технологій, які принесуть нашим клієнтам ще більше переваг. А головне - це потужний сигнал, що навіть під час великої війни провідний американський інвестор готовий інвестувати в економіку України", - сказали вони.

Про Fintech-IT Group

Fintech-IT Group - це технологічна компанія, що розробляє інтегровані програмні рішення для цифрового банкінгу та електронної комерції і є розробником програмного забезпечення monobank - необанку №1 в Україні, який станом на сьогодні обслуговує 9,97 млн клієнтів.

Про UMAEF

Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF), раніше відомий як Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), був створений Конгресом США у 1994 році та є провідним регіональним фондом з більш ніж тридцятирічним успішним досвідом роботи в Україні та Молдові (далі - «Регіон»). Місія UMAEF зосереджена насамперед на наданні кредитів та інвестицій у капітал підприємствам, що працюють у секторах, які становлять інтерес для американських інвесторів в Регіоні. UMAEF інвестував 190 млн доларів у 143 компанії, які загалом працевлаштовують понад 27000 людей в Україні та Молдові і відомий своєю роллю у спонсорстві та запуску Horizon Capital у 2006 році. Від моменту створення UMAEF отримав 150 млн доларів фінансування від уряду США, і відкрив доступ до орієнтовно 2,4 млрд доларів капіталу для українських та молдовських компаній.