Холдинг Fintech-IT Group Гороховского и Рогальского привлекает инвестиции от UMAEF в более чем 1 млрд долларов

UMAEF является корпорацией штата Делавэр, которой управляют опытные американские бизнес-профессионалы, а ее деятельность осуществляется под надзором Государственного департамента США. Кроме своей прямой инвестиции, Фонд также возглавляет консорциум американских частных инвесторов, которые инвестируют вместе с UMAEF.

Fintech-IT Group основали Олег Гороховский и Михаил Рогальский. В состав входят компании:

"Финтек Бэнд";

"Килобайт1024";

"Шейк-ту-Пей";

"Эй Си Ди Си Процессинг" и несколько других.

Холдинг является поставщиком программного обеспечения для АО "УниверсалБанк" в рамках проекта monobank. Менее чем за 8 лет банк стал вторым крупнейшим в Украине по количеству платежных карт физических лиц и предпринимателей. Monobank стабильно входит в список 35 ведущих необанков мира по версии CNBC.

Fintech-IT Group также создает и развивает собственные продукты, в частности:

market by mono - маркетплейс, объединяющий продавцов и покупателей;

еxpirenza - платформа цифровизации оплаты, чаевых и меню для ресторанов;

Base by mono - сервис монетизации для онлайн-креаторов;

Loyalty.аі - платформа, которая позволяет партнерам продвигать свои программы лояльности в приложениях банков.

"Этой инвестицией UMAEF расширяет существующий портфель своих финтех-проектов, реализуемых через u.vеntures, инвестируя в ведущую компанию, которая была основана и выстроена украинскими предпринимателями мирового уровня", - сказала Ярослава З. Джонсон, президент и главный исполнительный директор UMAEF.

По ее словам, "Fintech-IT Group" - яркий пример воплощения стратегии Фонда.

"Компания достигает по-настоящему выдающихся результатов в финансовом секторе Украины, и является лидером в технологических инновациях и уровне удовлетворенности клиентов. Успех Компании еще раз подтверждает силу украинской ІТ-экосистемы, глубину ее технического таланта и креативности", - отметила она.

Джонсон добавила, что UMAEF имеет многолетний опыт инвестирования как в передовые финтех-компании с мировыми амбициями, так и в традиционные банки.

"Это дает нам возможность основательно поддержать основателей Fintech-IT Group на следующем этапе динамичного развития компании", - отметила она. Представитель UMAEF войдет в состав совета директоров IT-холдинга

Олег Гороховский и Михаил Рогальский, соучредители Fintech-IT Group, прокомментировали.

"Мы благодарны UMAEF за доверие и поддержку. Мы верим, что их участие откроет перед нами новые горизонты для разработки продуктов и технологий, которые принесут нашим клиентам еще больше преимуществ. А главное - это мощный сигнал, что даже во время большой войны ведущий американский инвестор готов инвестировать в экономику Украины", - сказали они.

О Fintech-IT Group

Fintech-IT Group - это технологическая компания, разрабатывающая интегрированные программные решения для цифрового банкинга и электронной коммерции и является разработчиком программного обеспечения monobank - необанка №1 в Украине, который на сегодня обслуживает 9,97 млн клиентов.

О UMAEF

Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF), ранее известный как Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), был создан Конгрессом США в 1994 году и является ведущим региональным фондом с более чем тридцатилетним успешным опытом работы в Украине и Молдове (далее - "Регион"). Миссия UMAEF сосредоточена прежде всего на предоставлении кредитов и инвестиций в капитал предприятиям, работающим в секторах, представляющих интерес для американских инвесторов в Регионе. UMAEF инвестировал 190 млн долларов в 143 компании, которые в целом трудоустраивают более 27000 человек в Украине и Молдове и известен своей ролью в спонсорстве и запуске Horizon Capital в 2006 году. С момента создания UMAEF получил 150 млн долларов финансирования от правительства США, и открыл доступ к ориентировочно 2,4 млрд долларов капитала для украинских и молдавских компаний.