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Хокейна збірна України втратила нападника перед ЧС-2023

Фото: Гліб Кривошапкін не допоможе "синьо-жовтим" на Мундіалі (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Контрольний матч національної команди України проти збірної Угорщини обернувся втратою зіркового нападника "Кременчука" Гліба Кривошапкіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.

22-річний українець травмувався у спарингу проти угорців (1:0 Б). На останній хвилині основного часу суперник відправив нападника на борт.

Кривошапкін піднятися з льоду зміг лише після допомоги медиків. Із роздягальні українського хокеїста відправили на рентген до місцевого шпиталю. Діагноз лікарів невтішний – розрив зв'язки акроміально-ключичного суглоба.

Відновлення Кривошапкіна буде тривалим. Нападник змушений лягти на операційний стіл, тож пропустить чемпіонат світу в Естонії. Перший матч на турнірі збірна України проведе 23 квітня проти Китаю.

Кривошапкін – один із лідерів "Кременчука". Він допоміг команді Олександра Савицького виграти регулярний чемпіонат і дійти до фіналу плей-офф. Там кременчукці драматично поступилися "Соколу" в серії (2:3). Сам нападник набрав у матчах на виліт 7 пунктів – 1 шайба, 6 передач.

До слова, раніше Словаччина відмовилася від хокеїстів із російської КХЛ у заявці на ЧС-2023.

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