Хоккейная сборная Украины потеряла нападающего перед ЧМ-2023

22-летний украинец травмировался в спарринге против венгров (1:0 Б). На последней минуте основного времени соперник отправил нападающего на борт.

Кривошапкин подняться со льда смог только после помощи медиков. Из раздевалки украинского хоккеиста отправили на рентген в местный госпиталь. Диагноз врачей неутешителен – разрыв связки акромиально-ключичного сустава.

Восстановление Кривошапкина будет продолжительным. Нападающий вынужден лечь на операционный стол и пропустит чемпионат мира в Эстонии. Первый матч на турнире сборная Украины проведет 23 апреля против Китая.

Кривошапкин – один из лидеров "Кременчуга". Он помог команде Александра Савицкого выиграть регулярный чемпионат и дойти до финала плей-офф. Там кременчужане драматично уступили "Соколу" в серии (2:3). Сам нападающий набрал в матчах на вылет 7 пунктов – 1 шайба, 6 передач.