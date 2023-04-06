Хокейна збірна України втратила нападника перед ЧС-2023

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації .

22-річний українець травмувався у спарингу проти угорців (1:0 Б). На останній хвилині основного часу суперник відправив нападника на борт.

Кривошапкін піднятися з льоду зміг лише після допомоги медиків. Із роздягальні українського хокеїста відправили на рентген до місцевого шпиталю. Діагноз лікарів невтішний – розрив зв'язки акроміально-ключичного суглоба.

Відновлення Кривошапкіна буде тривалим. Нападник змушений лягти на операційний стіл, тож пропустить чемпіонат світу в Естонії. Перший матч на турнірі збірна України проведе 23 квітня проти Китаю.

Кривошапкін – один із лідерів "Кременчука". Він допоміг команді Олександра Савицького виграти регулярний чемпіонат і дійти до фіналу плей-офф. Там кременчукці драматично поступилися "Соколу" в серії (2:3). Сам нападник набрав у матчах на виліт 7 пунктів – 1 шайба, 6 передач.