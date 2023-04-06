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Хоккейная сборная Украины потеряла нападающего перед ЧМ-2023

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Мишкольц, Четверг 06 апреля 2023 10:55
Хоккейная сборная Украины потеряла нападающего перед ЧМ-2023 Фото: Глеб Кривошапкин не поможет "сине-желтым" на Мундиале (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Контрольный матч национальной команды Украины против сборной Венгрии обернулся потерей звездного нападающего "Кременчуга" Глеба Кривошапкина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации.

22-летний украинец травмировался в спарринге против венгров (1:0 Б). На последней минуте основного времени соперник отправил нападающего на борт.

Кривошапкин подняться со льда смог только после помощи медиков. Из раздевалки украинского хоккеиста отправили на рентген в местный госпиталь. Диагноз врачей неутешителен – разрыв связки акромиально-ключичного сустава.

Восстановление Кривошапкина будет продолжительным. Нападающий вынужден лечь на операционный стол и пропустит чемпионат мира в Эстонии. Первый матч на турнире сборная Украины проведет 23 апреля против Китая.

Кривошапкин – один из лидеров "Кременчуга". Он помог команде Александра Савицкого выиграть регулярный чемпионат и дойти до финала плей-офф. Там кременчужане драматично уступили "Соколу" в серии (2:3). Сам нападающий набрал в матчах на вылет 7 пунктов – 1 шайба, 6 передач.

К слову, ранее Словакия отказалась от хоккеистов из российской КХЛ в заявке на ЧМ-2023.

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