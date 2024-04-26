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Хокейна збірна України визначила склад на ЧС-2024: хто в обоймі Христича

Вільнюс, П'ятниця 26 квітня 2024 12:56
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Хокейна збірна України визначила склад на ЧС-2024: хто в обоймі Христича Фото: "Синьо-жовті" позмагаються за підвищення в класі (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб національної команди України на чолі з Дмитром Христичем визначився з переліком виконавців на чемпіонат світу 2024 року в Дивізіоні IB.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook Федерації хокею України.

У лавах "синьо-жовтих" до Вільнюса поїдуть 24 хокеїсти. Вони конкуруватимуть за 22 місця в заявках на кожен із поєдинків збірної.

До та після тренувального збору та серії контрольних матчів Христич попрощався з двома десятками виконавців із розширеного переліку. Останніми табір національної команди покинули оборонець Володимир Волков, а також нападники Михайло Сімчук та Ілля Коренчук. Останній був найкращим бомбардиром "синьо-жовтих" на ЧС-2023 (6 шайб, 4 передачі).

Збірна України розпочне турнір 27 квітня матчем проти Естонії. Пізніше підопічні Христича зустрінуться зі збірними Нідерландів, Китаю, Іспанії та Литви. Лише переможець секстету вийде в Дивізіон IA, звідки українці вилетіли ще в 2017 році.

Фінальний список збірної України перед ЧС-2024:

Воротарі: Дьяченко ("Сокіл"), Захарченко ("Дніпро"), Арцатбанов ("Алберні Воллі Бульдогс")

Захисники: Мережко ("Спішска Нова Вес"), Ратушний ("Дніпро"), Сисак ("Дунайварош"), Дахновський ("Кошице" U-20), Пангелов-Юлдашев ("Подгале"), Гребеник ("Кеттеря"), Андрейків ("Заглембє Сосновєц"), Толстушко, Янішевський (обидва – "Сокіл")

Нападники: Пересунько ("Попрад"), Трахт ("Лукко"), Денискін ("Унія Освенцим"), Лялька, Кривошапкін (обидва – "Кременчук"), Бородай, Мазур, Захаров (усі – "Сокіл"), Ворона ("Поважська Бистриця"), Садовіков ("Берані Злін"), Фадєєв ("Снекпойнт Ітерс"), Морозов ("Морзін-Авор'я")

До слова, раніше "Койотіс" зібралися переїхати з Арізони до Юти.

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