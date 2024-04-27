Хокейна збірна України на старті ЧС-2024: склад, суперники та перспективи

Національна команда України з хокею розпочне виступи на чемпіонаті світу 2024 року в Дивізіоні IB. Міні-турнір прийме литовська столиця Вільнюс.

Усе найважливіше навколо хокейного ЧС-2024 за участі збірної України – в підбірці РБК-Україна .

"Синьо-жовті" розпочнуть змагання 27 квітня. Перший суперник – збірна Естонії. Старт зустрічі запланований на 19:30 за київським часом.

Збірна України поведе боротьбу за путівку в Дивізіон IA. Національна команда вилетіла звідти після домашнього ЧС-2017. З тих пір українські хокеїсти чотири рази намагалися повернутися назад. Найближчими до цієї мети "синьо-жовті" були торік, але з трьома перемогами в п'яти матчах фінішували лише другими.

Де дивитися матчі збірної України на ЧС-2024

Усі поєдинки національної команди на території України наживо покаже "Суспільне Спорт". Трансляції будуть доступні на спеціалізованому каналі, онлайн-платформі та регіональних телеканалах "Суспільного". Натомість в YouTube матчі збірної України транслюватиме Setanta Sports.

Склад збірної України на ЧС-2024

Тренерський штаб національної команди на чолі з Дмитром Христичем узяв на Мундіаль 23-х виконавців. До фінального списку потрапили 3 воротарі, 8 оборонців і 12 нападників. Найбільшого представництва в збірній досягнув київський "Сокіл" – 6 хокеїстів. Загалом чемпіонат України представляють 10 виконавців. Легіонери виступають в Канаді, Польщі, Угорщині, Словаччині, Фінляндії, Франції, Нідерландах і Чехії.

Фінальний список збірної України на ЧС-2024:

Воротарі: Дьяченко ("Сокіл"), Захарченко ("Дніпро"), Арцатбанов ("Алберні Воллі Бульдогс")

Захисники: Мережко ("Спішска Нова Вес"), Ратушний ("Дніпро"), Сисак ("Дунайварош"), Дахновський ("Кошице" U-20), Пангелов-Юлдашев ("Подгале"), Андрейків ("Заглембє Сосновєц"), Толстушко, Янішевський (обидва – "Сокіл")

Нападники: Пересунько ("Попрад"), Трахт ("Лукко"), Денискін ("Унія Освенцим"), Лялька, Кривошапкін (обидва – "Кременчук"), Бородай, Мазур, Захаров (усі – "Сокіл"), Ворона ("Поважська Бистриця"), Садовіков ("Берані Злін"), Фадєєв ("Снекпойнт Ітерс"), Морозов ("Морзін-Авор'я")

Суперники збірної України на ЧС-2024

Команда Христича за тиждень зустрінеться з п'ятьма суперниками. "Синьо-жовті" впродовж турніру протистоятимуть збірним Естонії, Нідерландів, Китаю, Іспанії та Литви. Переможець секстету команд підвищиться в класі до Дивізіону IA. Натомість найгірша збірна змагань вилетить в Дивізіон IIA.

У рамках підготовки до Мундіалю Україна зіграла чотири спаринги, зокрема з Литвою і Китаєм. Обох суперників підопічні Христича здолали з розгромним рахунком. У перемозі над балтійською збірною (5:2) шайбами відзначилися Дахновський (двічі), Захаров, Коренчук і Ворона. До погрому ж китайської команди доклалися Лялька, Фадєєв, Бородай (двічі), Пересунько (двічі), Денискін (двічі) та Морозов.

Список матчів хокейної збірної України на ЧС-2024:

Естонія – Україна, 27 квітня, 19:30

Україна – Нідерланди, 28 квітня, 19:30

Україна – Китай, 30 квітня, 12:30

Україна – Іспанія, 1 травня, 12:30

Литва – Україна, 3 травня, 19:30

Прогноз букмекерів на виступ збірної України на ЧС-2024

"Синьо-жовті" стали головним фаворитом змагань. Букмекерська контора Favbet виставила на тріумф української команди доволі скромний коефіцієнт 1,85. Наступною в списку претендів іде господарка турніру – збірна Литви з кефом 3,80. Тим часом на перемогу Естонії заклали бал 5,00. Найгірші справи на старті змагань в збірної Китаю (кеф 60,00).

Коефіцієнт на перемогу підопічних Христича над Естонією в стартовому поєдинку склав 1,24. Тим часом імовірний успіх балтійців оцінили балом 9,10. Навіть нічия в основний час виглядає вірогіднішою – кеф 7,40. Найвірогіднішим підсумковим рахунком протистояння стала перемога "синьо-жовтих" із рахунком 3:1 із коефіцієнтом 13,50.