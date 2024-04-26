Битва на честь Гретцкі, перегони в Монако та дербі для Зінченка: анонс вихідних у спорті

Принципове хокейне протистояння в Лос-Анджелесі, черговий етап Формули E, баскетбольна зустріч Луїзіани та Оклахоми, Гран-прі Іспанії в MotoGP та поєдинки лондонських "Тоттенхема" та "Арсенала" відбудуться в прийдешній вікенд.

"Лос-Анджелес" – "Едмонтон"

27 квітня, 05:30, Лос-Анджелес, Crypto.com Arena, телетрансляція на Setanta Sports+

Знакові команди в біографії легендарного Вейна Гретцкі поки видають найцікавішу серію першого раунду плей-офф НХЛ. У провінції Альберта команди обмінялися перемогами в результативних поєдинках. Зокрема, "Кінгз" дотиснули "Ойлерз" в овертаймі. Проте, перший претендент на роль головного героя протистояння захищає кольори "Едмонтона". Лідер "нафтовиків" Коннор Макдевід віддав 6 результативних передач за два матчі. Час канадцю ще й забивати самому.

eПрі Монако

27 квітня, 16:03, Монте-Карло, Міська траса Монте-Карло, телетрансляція на Eurosport

Загострилася боротьба за титул в "електричній" Формулі. У лідери загальному заліку повернувся Паскаль Верляйн. Німець за кермом "Порше" виграв одну з двох гонок в Мізано та ділить перше-друге місця з чинним чемпіоном Джейком Деннісом ("Андретті"). Сезон 2023/24 ознаменувався неабиякою інтригою – на семи етапах було вже 6 (!) різних переможців. Хтозна, можливо, на класичній трасі в маленькому князівстві Фортуна посміхнеться комусь з "незайманців".

Фото: Паскаль Верляйн на вершині подіуму в Мізано (twitter.com/PorscheFormulaE)

"Нью-Орлеан" – "Оклахома-Сіті"

27 квітня, 22:30, Новий Орлеан, "Смузі Кінг Центр", телетрансляція на Setanta Sports

Переможець Західної конференції після двох домашніх перемог намагатиметься досягти успіху в Луїзіані. Шей Гілджис-Александер веде "Тандер" до першого за 8 років виходу в другий раунд плей-офф. Поки справи в "Оклахоми" йдуть добре. У другому поєдинку команду "Штату спритних" просто зім'яла "Пеліканс". "Нью-Орлеан" втратив свій головний актив – Зайон Вільямсон не повернеться раніше другого раунду. Та луїзіанцям спершу треба відіграти втрачене в Оклахомі.

Мото Гран-прі Іспанії

28 квітня, 15:00, Херес, Автодром Хереса імені Анхеля Ньєто, телетрансляція на каналі "Перший автомобільний"

Набрав хід Чемпіонат світу зі шосейно-кільцевих мотоперегонів. Віце-чемпіон планети Хорхе Мартін із "Прамака" окреслив наміри піти у відрив. На перших трьох етапах іспанець намагався витиснути максимум у кожному з шести стартів. Наразі він набрав 80 очок і вже на 30 пунктів відірвався від чинного чемпіона Франческо Баньяї ("Дукаті"). Щоправда, між ними розташувалися ще три мотогонщики. Чи зможе італійський чемпіон зіпсувати домашній етап конкуренту?..

Фото: Алеш Еспаргаро та Хорхе Мартін змагатимуться вдома (facebook.com/MotoGP)

"Тоттенхем" – "Арсенал"

28 квітня, 16:00, Лондон, "Тоттенхем Стедіум", телетрансляція на Setanta Sports

Після невдачі "Ліверпуля" в Мерсисайдському дербі, здається, претендентів на титул АПЛ залишилося всього двоє. Услід за командою Юргена Клоппа час турбуватися Мікелю Артеті. Його підопічні зіграють дербі Північного Лондона. "Шпори", звісно, за чемпіонство не змагаються, але мають власні завдання. Та й поставити підніжку в перегонах найпринциповішому опоненту завжди приємно. Восени "каноніри" двічі вели в рахунку, та перемогу не втримали. Як буде в гостях?