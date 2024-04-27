Хоккейная сборная Украины на старте ЧМ-2024: состав, соперники и перспективы

Национальная команда Украины по хоккею начнет выступления на чемпионате мира 2024 года в Дивизионе IB. Мини-турнир примет литовская столица Вильнюс.

Все самое важное вокруг хоккейного ЧМ-2024 с участием сборной Украины – в подборке РБК-Украина .

"Сине-желтые" начнут соревнования 27 апреля. Первый соперник – сборная Эстонии. Старт встречи запланирован на 19:30 по киевскому времени.

Сборная Украины поведет борьбу за путевку в Дивизион IA. Национальная команда вылетела оттуда после домашнего ЧМ-2017. С тех пор украинские хоккеисты четырежды пытались вернуться назад. Самыми близкими к этой цели "сине-желтые" были в прошлом году, но с тремя победами в пяти матчах финишировали лишь вторыми.

Где смотреть матчи сборной Украины на ЧМ-2024

Все поединки национальной команды на территории Украины в прямом эфире покажет "Суспильне Спорт". Трансляции будут доступны на специализированном канале, онлайн-платформе и региональных телеканалах "Суспильного". В свою очередь в YouTube матчи сборной Украины будет транслировать Setanta Sports.

Состав сборной Украины на ЧМ-2024

Тренерский штаб национальной команды во главе с Дмитрием Христичем взял на Мундиаль 23 исполнителя. В финальный список попали 3 вратаря, 8 защитников и 12 нападающих. Наибольшего представительства в сборной добился киевский "Сокол" – 6 хоккеистов. В общей сложности чемпионат Украины представляют 10 исполнителей. Легионеры выступают в Канаде, Польше, Венгрии, Словакии, Финляндии, Франции, Нидерландах и Чехии.

Финальный список сборной Украины на ЧМ-2024:

Вратари: Дьяченко ("Сокол"), Захарченко ("Днепр"), Арцатбанов ("Алберни Уолли Бульдогс")

Защитники: Мережко ("Спишска Нова Вес"), Ратушный ("Днепр"), Сысак ("Дунайварош"), Дахновский ("Кошице" U-20), Пангелов-Юлдашев ("Подгале"), Андрейкив ("Заглембе Сосновец"), Толстушко, Янишевский (оба – "Сокол")

Нападающие: Пересунько ("Попрад"), Трахт ("Лукко"), Денискин ("Уния Освенцим"), Лялька, Кривошапкин (оба – "Кременчуг"), Бородай, Мазур, Захаров (все – "Сокол"), Ворона ("Поважска Быстрица"), Садовиков ("Берани Злин"), Фадеев ("Снекпойнт Итерс"), Морозов ("Морзин-Аворья")

Соперники сборной Украины на ЧМ-2024

Команда Христича в течение недели встретится с пятью соперниками. "Сине-желтые" на протяжении турнира будут противостоять сборным Эстонии, Нидерландов, Китая, Испании и Литвы. Победитель секстета команд повысится в классе до Дивизиона IA. Худшая сборная соревнований вылетит в Дивизион IIA.

В рамках подготовки к Мундиалю Украина сыграла четыре спарринга, в том числе с Литвой и Китаем. Обоих соперников подопечные Христича одолели с разгромным счетом. В победе над балтийской сборной (5:2) шайбами отличились Дахновский (дважды), Захаров, Коренчук и Ворона. К погрому же китайской команды приложились Лялька, Фадеев, Бородай (дважды), Пересунько (дважды), Денискин (дважды) и Морозов.

Список матчей хоккейной сборной Украины на ЧМ-2024:

Эстония – Украина, 27 апреля, 19:30

Украина – Нидерланды, 28 апреля, 19:30

Украина – Китай, 30 апреля, 12:30

Украина – Испания, 1 мая, 12:30

Литва – Украина, 3 мая, 19:30

Прогноз букмекеров на выступление сборной Украины на ЧМ-2024

"Сине-желтые" стали главным фаворитом соревнований. Букмекерская контора Favbet выставила на триумф украинской команды достаточно скромный коэффициент 1,85. Следующей в списке претендов идет хозяйка турнира – сборная Литвы с кэфом 3,80. Тем временем на победу Эстонии заложили балл 5,00. Хуже всего дела на старте соревнований у сборной Китая (кэф 60,00).

Коэффициент на победу подопечных Христича над Эстонией в стартовом поединке составил 1,24. Тем временем вероятный успех балтийцев оценили баллом 9,10. Даже ничья в основное время выглядит более вероятной – кэф 7,40. Наиболее вероятным итоговым счетом противостояния стала победа "сине-желтых" со счетом 3:1 с коэффициентом 13,50.