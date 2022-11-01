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Хокейна збірна України оголосила склад на Меморіал Шаркозі: хто в списку Шахрайчука

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Київ, Вівторок 01 листопада 2022 12:30
Хокейна збірна України оголосила склад на Меморіал Шаркозі: хто в списку Шахрайчука Фото: Збірна України збереться 6 листопада (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Федерація хокею України оприлюднила перелік виконавців, які в складі національної команди готуватимуться до міжнародного турнірк імені Тамаша Шаркозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Тренерський штаб "синьо-жовтих" на чолі з Вадимом Шахрайчуком визначився зі складом на статусні змагання в Будапешті. До табору збірної України виклик отримали 25 хокеїстів. Старт підготовки – 6 листопада.

Абсолютними новачками національної команди стали форварди Гуфт-Соколов із німецького "Хештадтера" та Трахт (фінський "Лукко"). Загалом у списку збірної опинилися 14 легіонерів із Польщі, Данії, Угорщини, Німеччини, Румунії, Литви, Канади та Фінляндії.

Базовими клубами "синьо-жовтих" стали "Кременчук" і херсонський "Дніпро". До табору національної команди звідти відрядили по чотири виконавці. Ще 3 хокеїсти представляють столичний "Сокіл".

Склад збірної України на Меморіалі Шаркозі-2022:

Воротарі: Захарченко, Кубрицький

Захисники: Андрейків, Варава, Матусевич, Гребеник, Ратушний, Мережко, Пангелов-Юлдашев, Толстушко

Нападники: Ворона, Гуфт-Соколов, Даниленко, Коренчук, Кривошапкін, Лялька, Міхнов, Мазур, Німенко, Панченко, Ружніков, Пересунько, М. Сімчук, Трахт, Целогородцев

Турнір складатиметься з групового етапу та вирішальних матчів. Збірна України потрапили до однієї групи з Італією і Словенією, з якими зустрінеться 10 листопада і 12 листопада відповідно. Натомість 13 листопада відбудуться фінал, а також матчі за третє та п'яте місця.

До слова, в неділю "Кременчук" вдруге в сезоні обіграв "Сокіл" і закріпився в лідерах чемпіонату України.

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