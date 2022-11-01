Хоккейная сборная Украины объявила состав на Мемориал Шаркози: кто в списке Шахрайчука

Федерация хоккея Украины обнародовала перечень исполнителей, которые в составе национальной команды будут готовиться к международному турниру имени Тамаша Шаркози.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Тренерский штаб "сине-желтых" во главе с Вадимом Шахрайчуком определился с составом на статусные соревнования в Будапеште. В лагерь сборной Украины вызов получили 25 хоккеистов. Старт подготовки – 6 ноября.

Абсолютными новичками национальной команды стали форварды Гуфт-Соколов из немецкого "Хештадтера" и Трахт (финский "Лукко"). В списке сборной оказались 14 легионеров из Польши, Дании, Венгрии, Германии, Румынии, Литвы, Канады и Финляндии.

Базовыми клубами "сине-желтых" стали "Кременчуг" и херсонский "Днепр". В лагерь национальной команды оттуда отправили по четыре исполнителя. Еще 3 хоккеиста представляют столичный "Сокол".

Состав сборной Украины на Мемориале Шаркози-2022:

Вратари: Захарченко, Кубрицкий

Защитники: Андрейкив, Варава, Матусевич, Гребеник, Ратушный, Мережко, Пангелов-Юлдашев, Толстушко

Нападающие: Ворона, Гуфт-Соколов, Даниленко, Коренчук, Кривошапкин, Лялька, Михнов, Мазур, Нименко, Панченко, Ружников, Пересунько, М. Симчук, Трахт, Целогородцев

Турнир состоит из группового этапа и решающих матчей. Сборная Украины попала в одну группу с Италией и Словенией, с которой встретится 10 ноября и 12 ноября соответственно. В свою очередь 13 ноября состоятся финал, а также матчи за третье и пятое места.