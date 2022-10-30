"Кременчук" упевнено здолав "Сокіл" у центральному матчі дня хокейного чемпіонату

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат України, регулярна першість

"Кременчук" – "Сокіл" – 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

Шайби: Кривошапкін, 02:42, Сеник, 05:35, Лялька, 11:32, 55:34, Тимченко, 32:07 – Горлушко, 35:09, Німенко, 40:57

Господарям льоду вдалося закинути дві шайби вже в дебюті. Спершу Лялька з-за воріт зряче віддав передачу в центральну зону перед воротами, звідки Кривошапкін влучно пробив в один дотик. А згодом Сеник добив "диск" у сітку після сольного проходу Кривошапкіна з сейвом Кубрицького.

А в середині періоду Лялька перед воротами підставив ключку під кидок того ж Сеника від блакитної лінії та зробив рахунок розгромним. У другому періоді команди обмінялися шайбами. "Кременчук" забив після затяжної атаки – Савицький з-за воріт відкинув на "п'ятак", де Тимченко зіграв на випередження – 4:0.

"Сокіл" розмочив рахунок зусиллями Горлушка. Оборонець наважився кинути від блакитної лінії, а Благий закрив огляд Кучеру та змусив голкіпера господарів виймати шайбу з воріт. На першій же хвилині 3-го періоду кияни закинули вдруге, коли Німенко замкнув простріл Янішевського від лівого борту.

На майданчику стало значно цікавіше. Моменти були в обох команд, але відзначитися зумів "Кременчук". Під завісу матчу господарі зуміли реалізувати більшість – Лялька класно кинув у ближню дев'ятку з лівої зони вкидання і встановив остаточний результат.

Завдяки цій перемозі "Кременчук" знову став одноосібним лідером першості. В активі віце-чемпіона 21 очко після восьми матчів. Натомість у "соколят" залишилося 18 пунктів.