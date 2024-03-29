Хокейна збірна України оголосила попередній склад на ЧС-2024: хто в обоймі Христича

Фото: "Синьо-жовті" в прекваліфікації до Олімпіади-2026 (facebook.com/fhu.com.ua)

Тренерський штаб національної команди України з хокею на чолі з Дмитром Христичем визначився з розширеним переліком виконавців для підготовки до чемпіонату світу 2024 року в Дивізіоні IB.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФХУ.

На першому етапі тренери "синьо-жовтих" розраховують на 44-х хокеїстів. До списку потрапили 6 голкіперів, 13 оборонців і 25 нападників. Христич викликав до збірної України і представників національної першості, і легіонерів. Зокрема, останні виступають у нижчих лігах Канади та США, а також у Литві, Словаччині, Польщі, Фінляндії, Чехії, Нідерландах і Франції. Чверть викликаних хокеїстів захищають кольори київського "Сокола". Розширений список збірної України перед ЧС-2024: Воротарі: Дьяченко, Петров (обидва – "Сокіл"), Захарченко ("Дніпро"), Арцатбанов ("Алберні Воллі Бульдогс"), Сердюк ("Тампа-Бей Джуніорс"), Писаренко ("Каунас Сіті") Захисники: Мережко ("Спішска Нова Вес"), Ратушний, Варава (обидва – "Дніпро"), Сисак ("Дунайварош"), Дахновський ("Кошице" U-20), Чолач ("Су-Фолс Стемпід"), Пангелов-Юлдашев ("Подгале"), Гребеник ("Кеттеря"), Андрейків ("Заглембє Сосновєц"), Волков ("Слован" B), Толстушко, Янішевський, Полоницький (усі – "Сокіл") Нападники: Пересунько ("Попрад"), Коренчук ("Тихи"), Трахт ("Лукко"), Денискін ("Унія Освенцим"), Лялька, Кривошапкін (обидва – "Кременчук"), Бородай, Мазур, Захаров, Чердак, Благий, Разумов (усі – "Сокіл"), Ворона ("Поважська Бистриця"), Ковальчук ("ГКС Катовіце"), М. Сімчук (Університет Великого Каньйону), Гончаренко ("Каунас Сіті"), Куцевич, Панченко (обидва – "Київ Кепіталз"), Садовіков ("Берані Злін"), Фадєєв ("Снекпойнт Ітерс"), Купріянов ("Дукла" Їглава), Сидоренко, Крикля, Стецюра (усі – "Дніпро"), Морозов ("Морзін-Авор'я") Хокейний Мундіаль в Дивізіоні IB розпочнеться 27 квітня. Суперниками "синьо-жовтих" будуть збірні Естонії, Китаю, Нідерландів, Іспанії та Литви. Турнір прийме Вільнюс, а путівку в Дивізіон IA здобуде лише переможець секстету.