Хоккейная сборная Украины объявила предварительный состав на ЧМ-2024: кто в обойме Христича

Тренерский штаб национальной команды Украины по хоккею во главе с Дмитрием Христичем определился с расширенным перечнем исполнителей для подготовки к чемпионату мира 2024 года в Дивизионе IB.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФХУ .

На первом этапе тренеры "сине-желтых" рассчитывают на 44-х хоккеистов. В список попали 6 голкиперов, 13 защитников и 25 нападающих.

Христич вызвал в сборную Украины и представителей национального первенства, и легионеров. В частности, последние выступают в низших лигах Канады и США, а также в Литве, Словакии, Польше, Финляндии, Чехии, Нидерландах и Франции. Четверть вызванных хоккеистов защищают цвета киевского "Сокола".

Расширенный список сборной Украины перед ЧМ-2024:

Вратари: Дьяченко, Петров (оба – "Сокол"), Захарченко ("Днепр"), Арцатбанов ("Алберни Уолли Бульдогс"), Сердюк ("Тампа-Бэй Джуниорс"), Писаренко ("Каунас Сити")

Защитники: Мережко ("Спишска Нова Вес"), Ратушный, Варава (оба – "Днепр"), Сысак ("Дунайварош"), Дахновский ("Кошице" U-20), Чолач ("Су-Фолс Стэмпид"), Пангелов -Юлдашев ("Подгале"), Гребеник ("Кеттеря"), Андрейков ("Заглембе Сосновец"), Волков ("Слован" B), Толстушко, Янишевский, Полоницкий (все – "Сокол")

Нападающие: Пересунько ("Попрад"), Коренчук ("Тыхы"), Трахт ("Лукко"), Денискин ("Уния Освенцим"), Лялька, Кривошапкин (оба – "Кременчуг"), Бородай, Мазур, Захаров, Чердак, Благой, Разумов (все – "Сокол"), Ворона ("Поважска Быстрица"), Ковальчук ("ГКС Катовице"), М. Симчук (Университет Большого Каньона), Гончаренко ("Каунас Сити"), Куцевич, Панченко (оба – "Киев Кэпиталз"), Садовиков ("Берани Злин"), Фадеев ("Снекпойнт Итерс"), Куприянов ("Дукла" Йиглава), Сидоренко, Крикля, Стецюра (все – "Днепр"), Морозов ("Морзин-Аворья")

Хоккейный Мундиаль в Дивизионе IB начнется 27 апреля. Соперниками "сине-желтых" будут сборные Эстонии, Китая, Нидерландов, Испании и Литвы. Турнир примет Вильнюс, а путевку в Дивизион IA получит только победитель секстета.