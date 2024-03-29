ua en ru
Пт, 29 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Хоккейная сборная Украины объявила предварительный состав на ЧМ-2024: кто в обойме Христича

Киев, Пятница 29 марта 2024 17:38
UA EN RU
Хоккейная сборная Украины объявила предварительный состав на ЧМ-2024: кто в обойме Христича Фото: "Сине-желтые" в преквалификации к Олимпиаде-2026 (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб национальной команды Украины по хоккею во главе с Дмитрием Христичем определился с расширенным перечнем исполнителей для подготовки к чемпионату мира 2024 года в Дивизионе IB.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФХУ.

На первом этапе тренеры "сине-желтых" рассчитывают на 44-х хоккеистов. В список попали 6 голкиперов, 13 защитников и 25 нападающих.

Христич вызвал в сборную Украины и представителей национального первенства, и легионеров. В частности, последние выступают в низших лигах Канады и США, а также в Литве, Словакии, Польше, Финляндии, Чехии, Нидерландах и Франции. Четверть вызванных хоккеистов защищают цвета киевского "Сокола".

Расширенный список сборной Украины перед ЧМ-2024:

Вратари: Дьяченко, Петров (оба – "Сокол"), Захарченко ("Днепр"), Арцатбанов ("Алберни Уолли Бульдогс"), Сердюк ("Тампа-Бэй Джуниорс"), Писаренко ("Каунас Сити")

Защитники: Мережко ("Спишска Нова Вес"), Ратушный, Варава (оба – "Днепр"), Сысак ("Дунайварош"), Дахновский ("Кошице" U-20), Чолач ("Су-Фолс Стэмпид"), Пангелов -Юлдашев ("Подгале"), Гребеник ("Кеттеря"), Андрейков ("Заглембе Сосновец"), Волков ("Слован" B), Толстушко, Янишевский, Полоницкий (все – "Сокол")

Нападающие: Пересунько ("Попрад"), Коренчук ("Тыхы"), Трахт ("Лукко"), Денискин ("Уния Освенцим"), Лялька, Кривошапкин (оба – "Кременчуг"), Бородай, Мазур, Захаров, Чердак, Благой, Разумов (все – "Сокол"), Ворона ("Поважска Быстрица"), Ковальчук ("ГКС Катовице"), М. Симчук (Университет Большого Каньона), Гончаренко ("Каунас Сити"), Куцевич, Панченко (оба – "Киев Кэпиталз"), Садовиков ("Берани Злин"), Фадеев ("Снекпойнт Итерс"), Куприянов ("Дукла" Йиглава), Сидоренко, Крикля, Стецюра (все – "Днепр"), Морозов ("Морзин-Аворья")

Хоккейный Мундиаль в Дивизионе IB начнется 27 апреля. Соперниками "сине-желтых" будут сборные Эстонии, Китая, Нидерландов, Испании и Литвы. Турнир примет Вильнюс, а путевку в Дивизион IA получит только победитель секстета.

К слову, киевский "Сокол" стал чемпионом Украины по хоккею после разгрома "Кременчуга".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат мира Сборная Украины Хоккей Чемпионат мира по хоккею
NEWS
Зачем Россия атаковала Днестровскую ГЭС и при чем тут Молдова: мнение эксперта
Зачем Россия атаковала Днестровскую ГЭС и при чем тут Молдова: мнение эксперта
DAILY
Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России